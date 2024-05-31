選李西河接警察局長傳「惹惱蔣萬安」！內政部：以專業優先考量

▲蔣萬安傳出因屬意的警察局長人選落馬「不開心」。（圖／記者陳家豪攝）

記者閔文昱、袁茵／台北報導

面對台北市警察局長張榮興升任警政署長後的遺缺，內政部長劉世芳提供給台北市長蔣萬安2個人選，分別為警專校長方仰寧、警政署副署長李西河，而蔣選擇方，結果警政署30日卻公告是由李西河接任，此舉也傳出引發蔣萬安不滿。對此，內政部政次兼發言人馬士元也出面說明了。

蔣萬安與劉世芳於27日通過電話，談台北市警察局長人事案，而劉給出了方仰寧、李西河這2人名單，依據過去慣例，儘管「警政一條鞭」，但中央仍會尊重地方決議。據了解，蔣萬安選擇的是方仰寧，因為看中對方曾當北市交通大隊長，加上也有台北市警察局相關經驗。

▲警政署副署長李西河出任台北市警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

然而，內政部警政署30日傍晚公告，由副署長李西河接任台北市警察局長。有知情人士就透露，蔣萬安不開心的點是認為，警察局長人事案茲事體大，明明劉世芳主動來詢問屬意人選，蔣萬安在二選一的狀況下，中央卻又給了蔣萬安沒圈的那個人，讓蔣萬安覺得「這是什麼意思？」

對於此人事安排，內政部政次兼發言人馬士元表示，內政部在選擇人選時，以專業為第一優先考量，無論是李西河或方仰寧，兩位都是非常優秀的人選，但考量到目前台北市的治安重點為打詐與反毒，李西河的資歷與專長，會比較符合台北市現階段所需。

▲警專校長方仰寧。（圖／記者張君豪翻攝）

馬士元進一步指出，李西河在過去的工作經驗中，尤其是在2022年接任刑事局長期間，面對柬埔寨誘拐案、幫派辦春酒、虛擬貨幣詐騙案等案件，展現出傑出的能力，「他的經驗也是內政部要借重的，希望李西河能在新職位上發揮所長。」

內政部警政署指出，李西河為警大47期畢業，曾任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局、刑事警察局、台北市政府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務。