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不斷挑釁！北韓「連續3天」干擾南韓海上GPS　客輪、漁船深受其害

▲▼延坪島居民與漁民認為，屍體搜索打撈作業根本如同大海撈針。（圖／達志影像）

▲北韓連續3天透過電波干擾GPS系統，南韓延坪島客輪與漁船深受其害。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來動向頻頻，繼28日晚間向南韓空飄260顆「糞便氣球」，又從29日起連續3天透過電波干擾南韓的GPS信號。直到今（31）日上午8時，南韓還是能夠偵測到延坪島等西北部海域的GPS信號遭到北韓電波攻擊干擾，儘管軍方聲稱並未受到影響，但民間的客輪、漁船卻苦不堪言。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部表示，31日上午8時（台灣時間上午7時）左右，在延坪島等西北部海域，偵測到北韓從西海（黃海）北方分界線（NLL）以北向南發送電波干擾南韓的GPS信號，南韓軍方對此聲稱，「目前軍事作戰上並未因此受到影響。」

韓國海洋交通安全公團、仁川運航管理中心昨（30）日指出，受到北韓連日來透過電波干擾GPS信號，29日上午7時50分至上午10時40分，共有9艘從仁川往返白翎島、延坪島、德積島等離島的客輪（韓國公主號、韓國國王號）受害，GPS裝置無法正常啟動，客輪船長只好動用雷達或其他航海設備解決問題。

至於從南韓仁川前往延坪島捕撈花蟹的漁船也深受其害。延坪島61歲居民李某表示，「GPS訊號能夠標示出各艘船的位置、防止衝撞，然而昨天卻偵測不到GPS信號，導致花蟹捕撈作業只能草草結束。我周遭從事漁業的朋友回到家後也抱怨，說GPS信號出現異常。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，北韓透過電波攻擊干擾GPS系統，雖然軍方聲稱並未受到影響、而漁民表示深受其害，但一般民眾也擔憂GPS被北韓干擾後會影響日常生活，尤其通訊軟體Kakao Talk、導航或地圖等應用程式會跟著受影響。

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