澤倫斯基下周訪法　外交官：馬克宏將宣布「派軍事人員赴烏克蘭」

▲ 澤倫斯基下周將出訪法國，與馬克宏舉行會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基預計下周出訪法國，據外交消息人士透露，法國屆時將不顧盟國憂慮及俄羅斯批評，宣布派遣軍事訓練人員赴烏。

根據《路透》，3名外交官說明，法國希望建立並率領多國組成的聯盟，為烏克蘭戰爭提供這類援助，儘管法國部分歐盟夥伴擔心，此舉可能提升與俄羅斯直接衝突的可能性。

其中2名外交官透露，法國首先將派遣有限人員，以評估任務模式，接著再派遣數百名培訓人員，訓練內容將包括排雷、維護設備運行及傳授戰機技術專業知識；法國也將資助、武裝及訓練烏軍一支摩托步兵旅。

一名消息人士表示，相關安排已經非常深入，預計下周就會有所收穫。而澤倫斯基將於6月6日諾曼第登陸80周年紀念日到訪法國，隔天在巴黎與法國總統馬克宏舉行會談。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）27日稱他已簽署文件，同意法軍教官近期到訪烏軍訓練中心，熟悉基礎設施和人員。烏國國防部隨後聲明澄清，基輔當局自今年2月就有意如此，目前仍在與法國等國家討論。

自俄羅斯2022年2月侵烏以來，法國已在歐盟主導下協訓約1萬名烏兵。但外交官指出，法國這項新計畫不屬於歐盟或北約管轄。馬克宏本周在內閣會議上未否認派教官赴烏可能性，但拒絕對「謠言或可能的決定」發表評論。