北韓射10枚飛彈「威嚇南韓」！　金正恩親自指揮：徹底嚇阻敵軍

▲北韓30日進行「威力示威射擊」，由金正恩前往現場視察指揮。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻頻，自從發射軍事偵察衛星失敗後，便向南韓空飄「糞便氣球」，不僅透過電波干擾南韓海上GPS系統，甚至昨（30）日清晨還發射10餘枚短程彈道飛彈。對此，北韓最高領導人金正恩坦承，是他親自做出的決定，且還前往發射現場視察，就是要展現對於南韓的威嚇能力。

南韓聯合參謀本部指出，北韓30日上午6時14分從平壤順安一帶，向東海（日本海）發射10餘枚短程彈道飛彈，從射程來推測，應該是被美國與南韓編號為KN-25的超大型放射砲（多管型火箭砲），該武器可以搭載北韓研發的戰術核武。

根據北韓官媒《朝中社》，此次「威力示威射擊」完全是針對南韓27日派出F-35A等20架戰機進行編隊攻擊訓練的報復行為，由黨中央下達指令、金正恩前往現場指揮，飛彈最後擊中365公里外的無人島。

金正恩表示，「在敵軍透過政治軍事上的蠢蠢欲動、針對我國（北韓）主權虎視眈眈的情勢下，我國進行今天的『威力示威射擊』，讓敵軍能夠徹底看清楚，一旦侵犯我國，將會面臨何種下場！我國核武力的使命在於遏阻戰爭和守護主權，未來應該加強準備措施，在不義的情況下迅速精準應對敵方攻擊。」

報導指出，首先啟動「統合火力指揮體系」之國家核武綜合管理系統，由朝鮮勞動黨中央軍事委員會傳送「秘密暗號指令文」，接著由金正恩前往監視哨所向軍方下達發砲指令，砲兵們透過掛上超大型放射砲（多管型火箭砲）的18輛移動型飛彈發射車（TEL），精準打擊距離365公里遠的外海無人島，展現出精準的打擊能力。