川普「34罪名成立」最重被關4年！　喊冤：被操縱的審判

▲美國前總統川普（Donald Trump）對外喊冤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約陪審團30日裁決，前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事的34項指控全部有罪，定於7月11日判刑。川普則對外喊冤，並發誓要戰鬥到底，「這是一場恥辱、這是一次被貪腐又矛盾的法官操縱的審判。」

根據BBC報導，現年77歲的川普被控在2016年競選的最後幾天，涉嫌偽造商業文件隱瞞向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供封口費一事。由12名陪審員組成的小組30日在紐約做出歷史性裁決，宣布川普面臨的34項指控全部有罪。

承審法官莫城（Juan Merchan）定於7月11日判刑，也就是共和黨全國代表大會（Republican National Convention）開始的前3天。雖然川普最重可能將被處以4年徒刑，不過更有可能被處以較短的刑期、罰金或緩刑。

報導指出，當陪審團確認有罪時，川普抿著轉頭看向所有陪審員。接著在大批警力的陪同下，川普向數百名聚集在法院外的群眾發誓，這件事情還未結束，他會戰鬥到底，「這是一種恥辱，這是一次被貪腐又矛盾的法官操縱的審判，真正的裁決將在11月5日由人民宣判。」

對於川普遭定罪，拜登選舉團隊表示，「這個結果顯示沒有人能凌駕於法律之上。」而美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）批評，「這是美國歷史上可恥的一天，象徵著司法系統被『武器化』，用來壓制異議。」