評／藍急推國會改革「吃緊弄破碗」　錯估憲政延長戰遭綠反攻

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評／國會改革三讀後何時上路？　藍錯估「憲政延長戰」遭綠反攻

▲立法院長韓國瑜在國民黨立委層層保護下，三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜在國民黨立委保護下，三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」。（圖／記者林敬旻攝）

文／記者鄭佩玟

國會改革法案28日三讀通過後，民進黨以「捍衛憲政」為主軸預告進入延長賽，行政院將提覆議是反制的第一波，接下來還會有釋憲。但標榜改革的法案，為何鬧得滿城風雨、朝野對峙？問題出在國民黨「呷緊弄破碗」，急著把論述架構不全的修法版本送出委員會，不只黨內批評異音頻傳，民進黨更直指是毀憲法案，上萬民眾也因此包圍立院抗議，雖然最終修法仍三讀通過，但是否能付諸實施仍是未定之天。

回顧此波國會改革法案第一個關鍵節點，是立法院司法及法制委員會於4月15日進行的《立院職權行使法修正草案》審查，藍綠陣營從會議一開始，幾乎爭吵不休，進入逐條審查後，只要民進黨立委一提出異議，國民黨召委吳宗憲立刻裁定保留送協商，甚至提案修法的藍委連說明都直接省掉，遂引爆綠委抗議，只好提出散會動議。但即便綠委提出44次散會動議，在人數居於劣勢下，每次表決都失敗。此舉也讓民進黨日後緊抓「沒收討論」的小辮子，批評國民黨黑箱作業，此一程序瑕疵也成了民團號召包圍立院的重要口號。

事實上，並非沒有藍委意識到，國會改革修法案如此急切要在4月15日送出委員會，將會埋下日後的隱憂。據了解，某位藍委曾建議黨團幹部，既然民進黨也有提出國會改革修法草案，且對照之下，綠版完全不敢觸及最核心的聽證調查制度，若能透過併案審查的方式，不僅能批民進黨假改革、自我閹割，而這些論述也能立刻發酵，有了攻擊的立基點便不再只是被動防守。只可惜國民黨團只想趕快一鼓作氣在520之前把法案送入院會後，卻未考量到如此高度政治爭議法案，勢必會引發各界質疑，從事後發展來看，只能說欲速則不達。

當修法草案進入院會審議時，藍白再修正動議本身就多達33條，再加上民進黨團使出「案海戰術」，再修正動議多達69條，而綠營提出點名表決、記名表決等議事手段拖延，導致審查曠日廢時，更不用提517還發生朝野嚴重肢體衝突，導致多名立委掛彩送醫，據悉，那晚立法院韓國瑜因綠委送醫，本想裁示院會休息，下次開會再續審，但藍白黨團堅持會議不能中斷，因為如此一來恐影響士氣。517的衝突事件蓄積了民團怒吼的能量，524終於激出了10萬人集結在立法院外要求退回重審。

立法院內的審查過程中，綠委以車輪戰方式，上台痛罵修法是國會擴權，毀憲亂政，每一位綠委講完，國民黨便提案停止討論，也許一心只想趕著三讀，面對場內外的圍攻，藍委竟無一人上台為被綠營懶人包攻擊的言論辯解，甚至連綠委批國眾版國會改革法案會讓台積電的營業秘密被迫交出，民眾也會動輒得咎，藍委都無人反駁。

一直到23日藍委才召開國際記者會，向國際社會表達「監督制衡是台灣主流民意的期待」，但當外媒提問藐視國會中的「反質詢」定義是什麼時，藍委吳宗憲身為司法委員會召委，竟回應「立法完成後會跟人民好好說明」，反被綠營得到「黑箱」的相罵本。

民進黨第一波做出的懶人包成功帶起風向，更將國會改革與習近平做了連結，鞏固了「抗中保台」基本教義派支持，國民黨錯失文宣戰的時機，隨後圖卡、貼文擴散等空戰能力弱，加上國民黨團遲遲未給予國會改革一個簡單明瞭的定調，修法討論僅限於司法及法制委員會，其餘藍委對國會改革並不熟，導致委員只能個別摸索，受訪時出現論述漏洞或根本說錯的情況。

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲青鳥行動。（圖／記者湯興漢攝）

藍白聯盟費盡洪荒之力將國會改革法案三讀通過，看似在國會盡顯席次優勢，但贏得表決的國民黨，真的贏了嗎？事實上，這場戰役將進入「憲政大戰延長賽」，從行政院提出覆議，再到聲請釋憲、暫停法律處分，甚至訴諸全民公投，步步牽動著未來藍綠的攻防，也讓國眾版的國會改革法案前途多舛。

此外立法院外抗議的民眾所帶起的「青鳥行動」，再次為社運形塑出新的風貌，他們絕大多數是年輕人，也有更多是3、40歲左右的中產階級，而這一群人，在2024總統大選時，理論上會是支持民眾黨候選人柯文哲的小草主力，但國會改革修法，卻意外的使賴清德總統有望藉「青鳥行動」讓青年支持度回血，這恐怕也是國民黨始料未及。

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