新北板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來觀摩取經

▲日本和歌山市井上直樹議員（左3）與遠藤富士雄議員（右4）前來板橋觀摩可食地景。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

民生市民活動中心頂樓設置板橋區首座開心農場，種植冬瓜、小黃瓜、絲瓜、甜菜根、茄子，蒲仔、南瓜、地瓜葉、番茄、辣椒、苦瓜、百香果等蔬菜水果已結實纍纍，和歌山市井上直樹議員與遠藤富士雄議員特別遠從日本前來觀摩，盼能推廣到和歌山市，讓當地長輩們也能夠打造可食地景園地。

板橋三民社區發展協會林素杏理事長帶領20位長輩們以『內山姑娘要出嫁』與『弄獅』傳統歌謠熱鬧的舞蹈揭開序曲，歡迎日本遠道來訪貴賓，並準備長輩們辛苦摘種的「栗子南瓜、醃小黃瓜」與自製「紅龜粿、蘿蔔糕」古早味美食來招待訪客，讓和歌山市來的議員讚不絕口直說『美味しい』，也感受台灣長輩們多才多藝與濃濃的人情味。

▲和歌山市議員對於公所釋出公有建物頂樓打造開心農場非常肯定。

和歌山市井上直樹議員對於公所釋出公有建築物頂樓空間鼓勵社區發展協會打造開心農場非常肯定，所種植蔬果使長輩們能輕鬆體驗「蔬食樂活」，很值得推廣到日本和歌山市；同行的遠藤富士雄議員也表示讓在地銀髮長輩走到戶外認識愛好農作的新朋友，增加活動空間，每天開心的期待著栽種時光，一起享受辛苦耕耘的健康成果，最難能可貴的是採收的有機無毒蔬菜還可以幫老人共餐加菜。

板橋區長陳奇正表示，將持續盤點市民活動中心頂樓設置綠屋頂，除了建物表面溫度能降低十度以上，室內溫度也能降低三至五度，不僅美觀也達到節電省碳效果，更重要的是讓這些退休銀髮長輩，走出戶外一起種菜，可以預防失智、延緩老化，在地樂活一同來打造身心都健康的都市田園生活。

▲遠藤富士雄議員（右2）現場品嘗長輩摘種的小黃瓜。