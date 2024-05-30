曝李西河「血統純正台南幫」　柳采葳批中央不尊重：乾脆直接欽點人選

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北市警察局長張榮興升任警政署長後的遺缺，內政部長劉世芳提供給台北市長蔣萬安2個人選，分別為警專校長方仰寧、警政署副署長李西河，而蔣選擇方，結果警政署30日卻公告是由李西河接任。對此，國民黨台北市議員柳采葳質疑，李西河過去在台南跟總統賴清德共事很長一段時間，是血統純正的「台南幫」，希望對方能行政中立。

面對新人事案與蔣萬安希望的人選不同，截至記者截稿前，蔣市府皆未對外回應。

國民黨台北市議員柳采葳表示，據了解這位新任局長很認真，也期待對方未來在台北市的表現，但「更期待的是他能行政中立，不帶有任何政治色彩，因為他在台南市行政服務經歷非常久，也跟賴清德有很長一段共事，被認為是『血統純正的台南幫』。」

▲國民黨台北市議員柳采葳。（資料圖／記者黃克翔攝）

柳采葳指出，依照慣例來講，中央在人事派任時，都會給地方一些名單，而最終決定權還是會尊重地方，包括此次名單有方仰寧，但「中央並沒尊重地方想法，如果是這樣，中央大可不必給予名單，直接欽點人選就好。」最後還是期望李不要帶有任何色彩，別讓大家有任何質疑。

蔣萬安與劉世芳於27日通過電話，談台北市警察局長人事案，而劉給出了方仰寧、李西河這2人名單，依據過去慣例，儘管「警政一條鞭」，但中央仍會尊重地方決議。據了解，蔣萬安選擇的是方仰寧，因為看中對方曾當北市交通大隊長，加上也有台北市警察局相關經驗。不過，內政部警政署30日傍晚公告，由副署長李西河接任台北市警察局長。

內政部警政署指出，李西河為警大47期畢業，曾任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局、刑事警察局、台北市政府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務。不過，根據警政署資料顯示，李西河還曾任台南市警察局永康分局分局長、台南市警察局刑事警察大隊大隊長。