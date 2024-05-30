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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安選方仰寧、中央卻派李西河接警局長　詹為元批：耍人有趣？

▲台北市議員詹為元。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員詹為元。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市警察局長張榮興23日升任警政署長，外傳懸缺將由警專校長方仰寧接任，台北市長蔣萬安28日透露，內政部長劉世芳27日已有致電提供幾個人選。據了解，蔣萬安選擇方仰寧，但警政署30日卻公布是李西河，使國民黨台北市議員詹為元質疑，「耍人很有趣嗎？」還是有綠營高層覺得不行，要派綠營自己人在蔣身邊，這是不是總統賴清德的旨意？

蔣萬安與劉世芳於27日通過電話，談台北市警察局長人事案，而劉給出了方仰寧、李西河這2人名單，依據過去慣例，儘管「警政一條鞭」，但中央仍會尊重地方決議。據了解，蔣萬安選擇的是方仰寧，因為看中對方曾當北市交通大隊長，加上也有台北市警察局相關經驗。

▲▼蔣萬安113年度市長與里長有約－中山區。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

不過，內政部警政署30日傍晚公告，由副署長李西河接任台北市警察局長，並指出李西河是警大47期畢業，曾任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局、刑事警察局、台北市政府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務，內、外勤職務歷練豐富，定能達成治安維護任務。

警政署指出，警察機關首長與重要幹部注重品德操守及領導統御能力，經由職務歷練，培育優秀警察幹部；其他相關重要警職職缺，警政署將以全國一致性原則通盤考量，適時檢討遴補。

面對新人事案與蔣萬安希望的人選不同，截至記者截稿前，蔣市府皆未對外回應。

國民黨台北市議員詹為元30日晚間於臉書發文提及，警察局長的任命一直充滿矛盾與尷尬，照理說台北市警察局長為了維護城市的治安與打擊犯罪，應該與台北市長保持良好溝通管道與信任基礎，甚至很多市民可能都以為警察局長要聽命於市長的指揮。

詹為元說，但偏偏警政屬於一條鞭，各縣市警察局長是由內政部警政署直接任命，聽命於內政部，但這就出現一個矛盾，那就是當中央與地方屬於不同政黨執政時，警察局長反而有點像派在市長旁的監督者。

▲警政署副署長李西河出任台北市警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署副署長李西河出任台北市警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

詹為元認為，為了解決上述矛盾，縣市警察局長會有兩種產生方式，一種是警政署一意孤行蠻幹指派自己屬意人選，另一種則是內政部會提前跟地方縣市首長溝通，協調出雙方都能接受的人選，「據我所知，這次劉世芳很好意的與蔣萬安溝通，也列出名單讓蔣萬安勾選，而蔣萬安勾選的人是『方仰寧』而不是『李西河』，結果卻公布為李西河擔任局長。」

「我想請問，劉世芳這樣耍人很有趣嗎？這樣不尊重台北市長很得意嗎？」詹為元批評，即便蔣萬安跟李西河沒過節，但因為不尊重，也實質影響了接下來兩人之間的互動，還是民進黨就是故意要造成市長與警察局長之間的嫌隙，拿台北市治安開玩笑？

詹為元進一步質疑，還是劉世芳原本的確是一番好意，但更高層的民進黨人士說不行，一定要派個綠營自己人潛伏在蔣萬安身邊，誰下的旨意？是總統賴清德嗎？

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