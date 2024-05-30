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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非個資就任用！台權會批王義川「監控說」：個資漏洞越破越大

▲王義川日前表示可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡。（圖／記者黃克翔攝）

▲王義川日前表示可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川自曝，利用電信基地台對519民進黨中央黨部外民眾黨示威、524青鳥行動，還有2024選前之夜參與者的年齡、身分、政黨傾向進行比對，引發藍白兩黨質疑侵害人權。對此，台灣人權促進會（以下簡稱台權會）認為，此舉已涉及個資目的外利用，促請相關主管機關釐清並說明資料蒐集與使用的現況。

台權會30日傍晚發出聲明指出，位置資料能透露個人或群體的政治傾向、宗教、性傾向、興趣與社交圈，即使去除姓名、門號，仍能從位置軌跡判定個人住處、工作地，推定職業、常聚集的群體。若單純作為交通流量統計分析，應只需要人流的總數，而不需諸如性別、年齡等結合基地台位置與電信使用者資料而來的人口屬性資料。

台權會強調，台灣電信資料的商業利用已不是新聞，地方政府、房地產、數位廣告等業者可藉由電信資料進行商圈分析或精準投放廣告。然而，只要資料具串聯能力，該項資料就不是經「去識別化」後的資料。此外，主管機關應主動掌握業者蒐集、使用個資的法律依據，並檢討服務條款中，是否明確落實消費者的知情同意與退出權利。

台權會認為，此事件凸顯台灣不少資料蒐集者長期存在「只要資料不是個資，就能愛怎麼用就怎麼用」的腐敗邏輯。他們呼籲，只要仍有拼湊出個人圖像的可能，就不是「去識別化」，如今個資保護的漏洞正隨著時間越破越大，為防止操弄、貼族群標籤、分化群眾，建構強健的民主基礎，需要各政黨與主管機關正視個資保護的重要性，並落實相關保護與配套措施。

針對王義川言論，國民黨揚言擬在《立法院職權行使法》生效後，正式動用「調查權」，未來有機會看到王義川以證人身份，被找來調查委員會。但在此之前，交通委員會下周一已排定「國家機器以手機定位分析個資特性的方式侵犯人民權益」的專案報告，邀請NCC、數位發展部、法務部、中華電信以及相關單位說明。

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