群組中辱罵「大草包」、「老鼠屎」　郭璽遭判拘50天定讞

▲郭璽在群組中辱罵他人，遭判拘役50日定讞。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

前海軍顧問郭璽，因不滿海軍退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，竟在百名成員的LINE群組上，辱罵王是「假博士偽學者是跳樑小丑」、「大草包」、「老鼠屎」等字眼。郭璽一審被以「加重誹謗罪」判拘役50日、得易科罰金5萬元，案經上訴，高等法院30日二審駁回上訴，全案定讞。

出身海軍的郭璽博士，現為「麻將最大黨」主席，也是台灣首艘潛艦國造的實際參與者。他與王志鵬均在人數達百人之「軍事/外交/情報」LINE群組上。但他不滿王志鵬關於潛艦國造的言論，竟在2022年10月、11月間，以暱稱「Robert」先發表言論，「你一個大外行去北京跪求一個假博士屁都不會還處處以學者、專家自居噁心死了…回台北一直在刺探軍情是不是北京交付了什麼任務給你…你有沒有羞恥心？」

發表以上言論後，郭璽仍不滿，第二日接續又發出「至於王志鵬這個假博士偽學者不過是一個跳樑小丑」、「剛剛在寫前文時王志鵬竟然把他最丟臉的講演再PO一次就像當眾再脫一次內褲子，世界上有這麼笨這麼蠢的無恥假博士偽學者…」

隔了一個月，郭璽仍不平復，再寫下「…王志鵬這下等咖都有一些共通點，智商低卻又喜歡裝聰明喜歡賣弄又沒什麼本事只能沽名釣譽耍耍小把戲到處敲鑼打鼓扮小丑」、「對於王志鵬這種下三流的偽學者假專家…」、「因為王志鵬…這些低智商沒料的一天到晚喜歡寫一些低級的東西…」、「…否則你也跟王志鵬一樣草包穿西裝」、「再看一百遍你還是個草包…只有你這個假專家、假博士說得出口…」、「大草包」、「老鼠屎」被害人不滿，具狀提出告訴，郭璽遭提起公訴。

一審士林地院將郭璽判拘役50日，得易科罰金5萬元。案件上訴第二審，高等法院30日二審宣判，高院還是認定郭璽有罪，駁回上訴，維持拘役50日的刑度，得易科罰金5萬元，全案就此定讞。