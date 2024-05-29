鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

▲更保臺北分會發現阿金狀況不好，緊急啟動救援計畫，順利讓他對生活燃起希望。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」台北分會近來分享一件案例，案主為胃癌更生人阿金（化名），因為癌症讓他不願進食，身體瘦弱，更有憂鬱傾向，恐隨時殞命。還好個案管理師緊急處理，並靠著案主家庭力量的支持，找回生活動力，持續康復。

阿金未婚，是一名假釋出獄的更生人，患有胃癌，已有就醫治療，與家人基本無聯絡，僅案兄有幫忙支付房租，因就業需求由臺北地檢署觀護人轉介至臺北分會接受就業服務。臺北分會個管師在提供阿金就業服務時發現阿金並不上心，爾後更直接斷聯，個管師擔心阿金是否遭遇無法應付的困難，故直接到案家查訪，發現阿金在家已未進食多日，家中僅有水並無其他食物，身體瘦弱無力，精神消沉臥躺於床，當下個管師勸說阿金就醫，但阿金堅決拒絕。

個管師考量阿金當下狀況有生活困境與身心危機，立即啟動「113年更生人復歸社會關懷方案～癌在身體口難開-更生送暖安素適」活動計畫，同時對阿金進行身心危機程度評估，認為阿金因切胃治療癌症手術後即無回診復健，影響進食功能以致進食意願低落，然長期不進食情況下導致阿金身體虛弱，且有明顯嚴重憂鬱狀態。

訪談中個管師也發現阿金有久病厭世的輕生想法，疑似有以不進食方式慢性自殺可能，故通報「自殺防治中心」與聯繫衛生局醫護人員對阿金進行身體狀況檢查，評估是否符合強制送醫條件，也積極聯繫案兄以尋得家屬支持；台北分會也提供安素適與其他好吸收入口的食品予阿金進食，以緩解生活困境，最後將轉介社福中心情形知會阿金所屬觀護人。

最終在個管師努力之下，阿金明顯因為再次見到家人而有生活動力，家屬表示未來會多關懷探訪阿金，鼓勵阿金好好復原。個管師將持續關注阿金生活狀況，協助建構阿金與家屬的互動，逐漸提高其家庭支持度，期盼阿金恢復健康，開始就業、獨立生活，順利復歸社會。