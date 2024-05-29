　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

▲▼更保臺北分會個案管理師發現阿金狀況不好，緊急啟動救援計畫，順利讓他對生活燃起希望。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保臺北分會發現阿金狀況不好，緊急啟動救援計畫，順利讓他對生活燃起希望。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」台北分會近來分享一件案例，案主為胃癌更生人阿金（化名），因為癌症讓他不願進食，身體瘦弱，更有憂鬱傾向，恐隨時殞命。還好個案管理師緊急處理，並靠著案主家庭力量的支持，找回生活動力，持續康復。

阿金未婚，是一名假釋出獄的更生人，患有胃癌，已有就醫治療，與家人基本無聯絡，僅案兄有幫忙支付房租，因就業需求由臺北地檢署觀護人轉介至臺北分會接受就業服務。臺北分會個管師在提供阿金就業服務時發現阿金並不上心，爾後更直接斷聯，個管師擔心阿金是否遭遇無法應付的困難，故直接到案家查訪，發現阿金在家已未進食多日，家中僅有水並無其他食物，身體瘦弱無力，精神消沉臥躺於床，當下個管師勸說阿金就醫，但阿金堅決拒絕。

個管師考量阿金當下狀況有生活困境與身心危機，立即啟動「113年更生人復歸社會關懷方案～癌在身體口難開-更生送暖安素適」活動計畫，同時對阿金進行身心危機程度評估，認為阿金因切胃治療癌症手術後即無回診復健，影響進食功能以致進食意願低落，然長期不進食情況下導致阿金身體虛弱，且有明顯嚴重憂鬱狀態。

訪談中個管師也發現阿金有久病厭世的輕生想法，疑似有以不進食方式慢性自殺可能，故通報「自殺防治中心」與聯繫衛生局醫護人員對阿金進行身體狀況檢查，評估是否符合強制送醫條件，也積極聯繫案兄以尋得家屬支持；台北分會也提供安素適與其他好吸收入口的食品予阿金進食，以緩解生活困境，最後將轉介社福中心情形知會阿金所屬觀護人。

最終在個管師努力之下，阿金明顯因為再次見到家人而有生活動力，家屬表示未來會多關懷探訪阿金，鼓勵阿金好好復原。個管師將持續關注阿金生活狀況，協助建構阿金與家屬的互動，逐漸提高其家庭支持度，期盼阿金恢復健康，開始就業、獨立生活，順利復歸社會。

ET快訊
日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在找證據」
快訊／黃仁勳剛吃飽「又去寧夏夜市」！帶張忠謀、林百里吃蚵仔煎
反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%
晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭
媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事「侵犯她女兒」
記得儲水！高雄11區周日起停水25小時
北市警官爆性侵女兒　慘遭停職

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

誠美材經營權糾紛　股東恆泰聲請定暫假處分遭駁回再提抗告

更保花蓮分會中的聚寶盆「小小愛心會」紀念已故更保輔導員

傳富子孫、不留糾紛　名律師出書教你運用法律讓財富代代相傳

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

潔西卡私約王心凌教韓文：是祕密～　記者會搶答中文…擔心全身黑太兇

鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

誠美材經營權糾紛　股東恆泰聲請定暫假處分遭駁回再提抗告

更保花蓮分會中的聚寶盆「小小愛心會」紀念已故更保輔導員

傳富子孫、不留糾紛　名律師出書教你運用法律讓財富代代相傳

新北三芝水梯田嘉年華開跑　廣邀民眾下田手作吃美

新北三和國小挑戰3km路跑　校長陳紹賓：樂活健康愛家鄉

快訊／台南柳營蓮花池塘傳出釣客落水　南消潛水尋獲人已溺死

鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

BMW Z4傳2026年停產！下一代「TOYOTA牛魔王」恐得獨自生產

台中「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈！每天限量20碗腳筋飯老饕不捨

36歲康利西冠7連敗後首勝　蟻人笑他「老得要死」幫取兩字怪綽號

丁學文／挽救生育率　不能只靠撒幣！

凱迪拉克「XT4休旅車」2025年式又漲價！縮減至2車型標配主動安全

邵雨薇遊學2個月「拍片講日文」　曝學習成果：很高興我來了

淫聲太銷魂！23歲工程師爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

法律熱門新聞

更保花蓮分會「小小愛心會」

誠美材經營權糾紛　股東恆泰提抗告

名律李永然新書　剖析繼承家事相關法律問題

給說法／不以財物下注就非賭博嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

李家豪／證人之權利與義務

柯博齡／一次看懂告訴、告發、起訴

李善植／和解書有法律效力嗎

王碩志／打人巴掌犯了什麼罪

更多熱門

相關新聞

誠美材經營權糾紛　股東恆泰提抗告

誠美材經營權糾紛　股東恆泰提抗告

偏光板大廠誠美材料公司爆發經營權糾紛，股東恆泰國際日前向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，但遭智財法院駁回。不過恆泰發現智財法院的裁定有多處錯誤，因此提出緊急抗告，請求最高法院廢棄原裁定。

司法院修草：少年3年未犯才能銷前科

司法院修草：少年3年未犯才能銷前科

凱特罹癌收大量慰問信　與家人外出被目擊

凱特罹癌收大量慰問信　與家人外出被目擊

徐耀昌被控圖利棄土商　逆轉連莊2度判無罪

徐耀昌被控圖利棄土商　逆轉連莊2度判無罪

員警開3槍擊斃乘客　高院二審仍判無罪

員警開3槍擊斃乘客　高院二審仍判無罪

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生台北分會癌症

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

郭書瑤首露面「落淚道歉」

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

昆凌2歲小女兒「做家事」！

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面