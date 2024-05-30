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藝術家雷驤過世　文化部長李遠悼：深深影響我對生命的看法

▲▼雷驤一生寫作多達300萬字，集作家、畫家、影像工作專長於一身。（圖／文化部）

▲雷驤一生寫作多達300萬字，集作家、畫家、影像工作專長於一身。圖為雷驤入選國美館《臺灣攝影家》叢書系列，2021年出席新書發表會。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

藝術家雷驤昨（29）日過世，享壽85歲。而文化部長李遠與雷驤熟識，聞訊後深表哀悼，提到自己和雷驤有過一起出遊的經驗，「他真是一個熱愛生命、享受生活的藝術家，他隨手畫素描，對所見所聞都充滿了好奇，像一個孩子一般，深深影響了我對生命的看法。」

雷驤1939年出生於上海，1949年隨家人來台，台北師範學校藝術科畢業，曾任小學老師、電視節目製作人，同時也是知名作家、畫家、紀錄片導演，畢生獲獎無數，包括金鼎獎、金爵獎、金鐘獎等各領域最高榮譽，2018年更榮獲台北文化獎，全方位的創作成果為文化界推崇。

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雷驤一生寫作多達300萬字，1967年於《文學季刊》第3期發表第一篇小說〈犬〉，自此寫作不輟，文學作品包含小說、散文、隨筆等。著有《愛染五葉》、《文學漂鳥》等散文集及《單色風情》、《島嶼殘念》、《流動的盛宴》等繪畫散文集，並以散文集《悲情布拉姆斯》獲金鼎獎、小說集《矢之志》獲中國時報小說推薦獎。

出版人傅月庵曾表示，「雷驤由於美術系出身，他看待世界的方式很特別，作品除了畫面感強烈，用字精準，用電影取鏡方式鋪陳小說，甚至用文字繪畫」。

▲▼雷驤一生寫作多達300萬字，集作家、畫家、影像工作專長於一身。（圖／東美文化提供）

▲雷驤以敏銳細膩的觀察力，影像創作呈現質樸、美學、充滿詩意和兼具人文關懷的基調。（圖／東美文化提供）

在影像紀實創作方面，他以敏銳細膩的觀察力，描繪個人、生活、家族、土地等生命記憶及時代歷史紀錄，影像創作呈現質樸、美學、充滿詩意和兼具人文關懷的基調，所製作《映象之旅》、《大地之頌》、《靈巧的手》、《作家身影》等多次獲得金鐘獎，也跟女兒知名音樂人雷光夏共同合作配樂工作，創作力豐沛多元，同時親身致力人才培育，任教各地學校，將美學深耕台灣。

雷驤半世紀以來的創作生涯，兼具文學作者、插畫家與影像工作者的多重身分，不過正式公開發表的攝影作品並不多，但若就攝影事件與攝影行動的社會意義上，他必然是時代先行者。

他除了擅長以文字說故事，也透過影像訴說個人、家族記憶與時代歷史，從早期平面報刊的單幅靜照，到數位出版平台的連作實驗，彷彿經歷了同一照片的時光旅行，從旁見證不同影像機具、圖像媒材、印刷技術物與出版媒介的時代變遷。

文化部所屬國立台灣美術館、國家攝影文化中心於2021年出版《台灣攝影家：雷驤》，在大量的史料爬梳與作品彙整的基礎上，脈絡化呈現雷驤的影像創作歷程，並纂輯許多未曾公開的手稿與影像創作，透過多幅影像並陳的再創作，展現其深厚的人文主義關懷。

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