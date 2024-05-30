台灣知名藝術家雷驤驚傳辭世！　作家今早發文悼念

記者黃翊婷／綜合報導

台灣知名畫家及電視影集製作人雷驤今日（30日）驚傳辭世，享壽85歲。作家李志銘一早在臉書發文悼念，表示內心不勝感傷。雷驤畢業於台北師範學校藝術科，曾製作《映像之旅》、《作家身影》等多部影視作品，獲得電視金鐘獎，在文字創作、繪畫散文方面也有相當的成就。

▲雷驤長年投入美學教育。（圖／翻攝自Facebook／雷驤）

李志銘30日上午7時許在臉書發文表示，「今早驚聞台灣前輩作家暨藝術家雷驤（1939.12.12〜2024.05.30）辭世遠行的消息，內心不勝感傷。」並貼出雷驤與藝文界好友過去在苗栗頭份的合照悼念。不過，詳細情況仍有待進一步確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據九歌出版介紹，雷驤是台灣知名畫家及電視影集製作人，他畢業於台北師範學校藝術科，曾製作《映像之旅》、《作家身影》等多部影視作品，屢次獲得電視金鐘獎，他也喜好文字創作，著有《愛染五葉》、《文學漂鳥》等散文集，以及《單色風情》、《島嶼殘念》、《流動的盛宴》等繪畫散文集。