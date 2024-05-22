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台文館為何相信廠商「P圖偽證」？文化部長李遠：我覺得蠻離譜

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

▲台文館遊戲吉祥物「阿龍」（左）爆發抄襲爭議，被抄襲的作品「嗷嗚龍寶」（右）中國繪師如今提告，若求償無門，恐讓全民買單。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者林育綾／台北報導

國立台灣文學館遊戲吉祥物「阿龍」先前爆發抄襲風波，台文館兩度否認之外，第一時間更完全採信廠商的「P圖」偽證。立委葉元之直批「非常誇張」，質問為何台文館會這樣相信廠商，而沒有進行查證？文化部長李遠也坦承「我覺得蠻離譜的」，並表示「抄襲不對，硬拗更不對」此事件文化部已在徹底檢討。

文化部長李遠新官上任，今（22）日首度到立法院報告並備質詢，多位立委也提及台文館實境遊戲主視覺「阿龍」抄襲風波，其中國民黨立法委員葉元之說，「雖然很多人提過了，但我還是要問，為什麼這麼爛的廠商，過去能一直拿到標案，一直有這麼多的合作？」

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▲▼國民黨立法委員葉元之針對台文館抄襲事件進一步質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲國民黨立委葉元之針對台文館委託廠商抄襲，進一步質詢。（圖／記者林育綾攝）

葉元之表示，這間「蹦世界」數位創意公司過去在中央就累積拿了7千多萬標案，在台文館陸續也總共拿了1500多萬，但是從這次「阿龍」抄襲爭議事件看來，這廠商有道德上的疑慮，抄襲後甚至拿P圖當作偽證，讓外界也不免質疑，廠商過去會不會也有抄襲案例？而在處理上這麼粗糙的廠商，為什麼過去能拿到這麼多標案和合作？台文館為什麼第一時間會完全相信這間廠商？

▲▼新任文化部長李遠。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任文化部長李遠回應台文館抄襲事件，直說：「抄襲不對，硬拗更不對」。（圖／記者湯興漢攝）

李遠表示，「抄襲不對，硬拗更不對」，對於此事件，文化部已經在徹底檢討，未來標案的流程、SOP也要檢討，至於過去該廠商合作的標案有沒有涉及抄襲疑慮，目前也正在徹查中。

葉元之進一步表示，這些事情大家都已經知道了，現在想問的是，「為什麼台文館第一時間會完全相信廠商？」李遠坦承，「我個人覺得蠻離譜的，但為什麼會這樣，坦白說這件事我不清楚該怎麼回答」。

文化部次長李靜慧回應，「蹦世界」這7年來跟台文館會一直合作，執行的是關於數位導覽，而廠商在台文館有駐點人員（小編），因此台文館第一時間是詢問駐點人員。

葉元之說，你沒回答我的問題，「為何台文館第一時間沒查清楚，就直接相信廠商，甚至幫廠商背書？」李靜慧表示，「這真的是我們疏失。」葉元之直批，「這真的非常誇張，也非常粗糙，代表你們（台文館）第一時間就想要大事化小、掩蓋做不好的事，才會去跟小編問一下就直接相信。」

至於目前徹查蹦世界過去執行的案子，是否有抄襲疑慮，李靜慧也說明，這部分目前正在進行中，也會利用以圖搜圖來比對。葉元之批，「代表你們有查證的方法，卻在第一時間沒有使用。」

▲▼文化部長李遠首度到立法院報告並備質詢，多位立委提及近來抄襲風波。（圖／記者林育綾攝）

▲中國繪師如果求償無門，恐怕全民買單。（圖／記者林育綾攝）

如今被抄襲的中國繪師、嗷嗚龍寶的原創作者「童年Nora」決定提告，葉元之也問「如果真的要賠錢，這筆錢誰出？」李靜慧說，「會向蹦世界求償。」不過葉追問，如果蹦世界到時候搞脫產，求償無門，「這筆錢會不會由全民買單？」李靜慧表示，會依照行政程序；葉也直說「那就是讓全民買單啊！」

有關台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲風波，館方日前證實委託廠商「蹦世界數位創意」以限制性招標連續7年取得標案，總金額近1500萬元，後續已將7案送往文化部政風處查核中。

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