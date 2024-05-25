藝人紛紛表態「我們中國」　文化部表達理解：台灣民主從不要求人

▲台灣藝人陸續表態，五月天阿信也在演唱會提「我們中國人⋯」。（圖／相信音樂提供）

記者林育綾／台北報導

台灣藝人近日在微博紛紛表態「支持統一說」，五月天阿信也在北京演唱會提及「我們中國人⋯」引發網友議論。而文化部表示，對於藝人們在不得已的情況下表態，文化部表達理解，並提到，「台灣作為自由民主國家，從來不會要求任何人對自己的立場表態，更不會讓任何人因為表態或不表態受到政治威脅，這是自由台灣最可貴之處。」

針對台灣藝人近來陸續「表態統一」或發表「我們中國人」現象，文化部表示，對於藝人們在不得已的情況下表態，文化部表達理解，但台灣作為一個自由民主國家，最可貴之處就是「從來不會要求任何人對自己的立場表態，更不會讓任何人因為表態或不表態受到政治威脅」。

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文化部表示，會持續努力創造更具市場規模及更好的影視發展環境，期盼藝人及所有的創作者在台灣最自由的土壤上，繼續毫不受限制的展現自我。

有關台灣藝人表態現象，賴清德5/20於總統就職典禮提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發陸媒指責，央視微博在22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多台灣明星也加入轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、辰亦儒、陳喬恩、張韶涵、楊宗緯、賴冠霖、顏人中、文淇、官鴻、王以綸、楊丞琳、陳妍希、王心凌等人。

後續，五月天24日晚在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」；蔡依林在南昌開唱也向歌迷大喊「我們中國南昌最熱情了」；另歌手「信」（蘇見信）更在微博發文「我一直都是支持統一的啊」。