　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嫌非裔體味太重！8男慘被「踢下機」　怒告美航種族歧視

▲▼美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空因為「體味問題」將8名非裔男子踢下機，而面臨種族歧視的指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國航空（American Airlines）因在接到有關體味的投訴後，將8名非裔男子從飛機上短暫趕下機，而被控種族歧視，還需支付金額不明的賠償金。對此，美國航空表示，公司對於歧視相關的指控非常重視，並將對此案展開內部調查。

據BBC報導，非裔男子傑克遜（Alvin Jackson）、約瑟夫（Emmanuel Jean Joseph），以及維爾（Xavier Veal）最近發布聯合聲明，描述他們1月5日從亞利桑那州的鳳凰城（Phoenix）飛往紐約時，因為一名空服員抱怨身份不明的乘客身上有體味，導致包括3人在內的8名非裔男子在登機口被「趕下機」。

這些男子當時並不認識彼此，而且早些時候從洛杉磯飛來時並未遇到任何問題，直到他們下機後，注意到機上所有非裔乘客都被帶走，才了解航空公司是在暗示非裔乘客有體味，而不被允許上機。這3名男子表示，「除了我們的膚色外，沒有任何理由可以解釋這個情況，這根本就是赤裸裸的種族歧視。」

下機後，航空公司試圖為這幾名男子重新安排其他班機，但由於當晚已沒有其他飛往紐約的航班，所以這幾名男子才被允許登上原來的航班。豈料，登機後，空服員透過廣播告訴乘客，飛機因為乘客的「體味問題」被延誤，加上空服員、其他乘客與他們互動的過程也帶著懷疑態度，讓幾人感到尷尬又憤怒，認為自己深受羞辱。

事後，傑克遜等3名非裔男子向美國航空提出告訴，認為他們受到了種族歧視，要求航空公司為他們所遭受的創傷作出賠償。媒體暫時還不清楚美國航空被索賠的實際金額有多少，但航空公司在聲明中表示，公司將積極調查此事，並強調這些指控與公司價值觀不符，「我們非常重視所有關於歧視的指控，並希望所有乘客都能在選擇搭乘美國航空時獲得積極的體驗」。

ET快訊
南投奪命坑洞曝光！駕駛沒注意「地基已掏空」　墜谷身亡
貼心老闆害他尿尿變咖啡色！　醫搖頭：再晚就換肝
王牌AV女優、小隻馬女神在台灣！　合體互摸羞爆
快訊／彰化大樓火警！　32歲男「10樓墜落」命危
京都出現「變種怪魚」！　確認是雜交種
快訊／台84重大車禍如遭轟炸起火！工程隊4車遭撞　1命危1傷
地基已掏空　南投貨車經過「秒墜深谷」！男頸椎斷裂慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳美國要蓋「新核電廠」　拜登政府：核電是應對氣候變遷所需

日「巨乳繪師」曬超兇照！疑靠AI生成作品　眼尖網友：怎沒電繪板

嫌非裔體味太重！8男慘被「踢下機」　怒告美航種族歧視

北韓「鬼畜軍醫」假借婦科檢查性侵！　女兵淪洩慾玩具

劫匪想搶錢！被女店員「連揍10多拳」打爆　吃癟畫面曝光

英國正式解散國會　蘇納克「濕身拚了」！宣布提早7月大選仍被看衰

劈腿離婚代價慘痛！韓法官判SK會長「支付前妻1.3兆」　創史上新高

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！　確認是雜交種

2024全球最佳旅遊國家評選　美國奪冠！中國位居第八名

烏防長警告：俄羅斯將發動新攻勢　「動員30萬大軍」火力全開

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

傳美國要蓋「新核電廠」　拜登政府：核電是應對氣候變遷所需

日「巨乳繪師」曬超兇照！疑靠AI生成作品　眼尖網友：怎沒電繪板

嫌非裔體味太重！8男慘被「踢下機」　怒告美航種族歧視

北韓「鬼畜軍醫」假借婦科檢查性侵！　女兵淪洩慾玩具

劫匪想搶錢！被女店員「連揍10多拳」打爆　吃癟畫面曝光

英國正式解散國會　蘇納克「濕身拚了」！宣布提早7月大選仍被看衰

劈腿離婚代價慘痛！韓法官判SK會長「支付前妻1.3兆」　創史上新高

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！　確認是雜交種

2024全球最佳旅遊國家評選　美國奪冠！中國位居第八名

烏防長警告：俄羅斯將發動新攻勢　「動員30萬大軍」火力全開

飛歐洲最高省2萬！長汎假期TTE旅展祭優惠　搶攻暑假商機

傳美國要蓋「新核電廠」　拜登政府：核電是應對氣候變遷所需

台達電股東會通過每股配6.43元股利　執行長鄭平接任董事長

冰火菠蘿連3天買一送一！全台首間「添好運」改裝升級今開幕

罹甲狀腺癌人數逐年上升！花蓮女癌末擴散　努力抗癌改寫生命

宜蘭男失蹤10天「橋邊發現證件」　蘭陽溪下游尋獲...已死亡多時

SOGO大巨蛋餐廳開幕首日8成滿　民眾開店前1小時排隊買炸雞 

「TOYOTA新7人座休旅」登場！2.0渦輪、2.5升油電折合新台幣127萬

日「巨乳繪師」曬超兇照！疑靠AI生成作品　眼尖網友：怎沒電繪板

阿本出櫃挨酸變娘！　102字霸氣反擊：我開心就好

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

即／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死

北韓空飄百顆「糞便氣球」　金與正：向南韓鬼怪送禮

「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將靠OnlyFans翻身

川普爆炸性發言：若中國犯台將轟炸北京

巴紐山崩活埋2000人！　救難隊估無人生還

醫師錯把睪丸扭轉當烙賽　15歲少年蛋疼2度被誤診慘遭切除

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

色情按摩店紅牌竟是中國大媽　回頭客超多

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！

五月天表態引日網熱議！日人挺台狂問：還有誰

即／遊日注意！艾維尼加速　關東明迎暴雨

北韓「糞便氣球」分析　南韓：沒有生化武器

輝達逼近蘋果　黃仁勳身價達1000億美元

更多熱門

相關新聞

印太司令「圍台軍演像入侵預演」　美日強化對北京嚇阻力度

印太司令「圍台軍演像入侵預演」　美日強化對北京嚇阻力度

美國印太司令部指揮官帕帕羅（Samuel Paparo）近日接受《日本經濟新聞》訪問時提到，最近中共展開「聯合利劍-2024A」軍演，認為這像是對台入侵的預演；而他也特別強調，美國、日本與其他夥伴，團結加強對北京嚇阻的重要性。

爭取加入IMF　林佳龍允諾列入工作計畫

爭取加入IMF　林佳龍允諾列入工作計畫

美30歲男突自焚！全身著火橘紅火球佈滿街

美30歲男突自焚！全身著火橘紅火球佈滿街

兒子被欺負 男暴力勒10歲男童狂晃

兒子被欺負 男暴力勒10歲男童狂晃

逃亡17年　美國「口臭強暴犯」抓到了

逃亡17年　美國「口臭強暴犯」抓到了

關鍵字：

美國北美要聞美國航空種族歧視非裔男子體味

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

天赦日來了！3生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面