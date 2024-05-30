嫌非裔體味太重！8男慘被「踢下機」　怒告美航種族歧視

▲美國航空因為「體味問題」將8名非裔男子踢下機，而面臨種族歧視的指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國航空（American Airlines）因在接到有關體味的投訴後，將8名非裔男子從飛機上短暫趕下機，而被控種族歧視，還需支付金額不明的賠償金。對此，美國航空表示，公司對於歧視相關的指控非常重視，並將對此案展開內部調查。

據BBC報導，非裔男子傑克遜（Alvin Jackson）、約瑟夫（Emmanuel Jean Joseph），以及維爾（Xavier Veal）最近發布聯合聲明，描述他們1月5日從亞利桑那州的鳳凰城（Phoenix）飛往紐約時，因為一名空服員抱怨身份不明的乘客身上有體味，導致包括3人在內的8名非裔男子在登機口被「趕下機」。

Black men sue American Airlines for racial discrimination https://t.co/CDVJTdx0KO — Paul Bakibinga (@PabloBach) May 30, 2024

這些男子當時並不認識彼此，而且早些時候從洛杉磯飛來時並未遇到任何問題，直到他們下機後，注意到機上所有非裔乘客都被帶走，才了解航空公司是在暗示非裔乘客有體味，而不被允許上機。這3名男子表示，「除了我們的膚色外，沒有任何理由可以解釋這個情況，這根本就是赤裸裸的種族歧視。」

下機後，航空公司試圖為這幾名男子重新安排其他班機，但由於當晚已沒有其他飛往紐約的航班，所以這幾名男子才被允許登上原來的航班。豈料，登機後，空服員透過廣播告訴乘客，飛機因為乘客的「體味問題」被延誤，加上空服員、其他乘客與他們互動的過程也帶著懷疑態度，讓幾人感到尷尬又憤怒，認為自己深受羞辱。

事後，傑克遜等3名非裔男子向美國航空提出告訴，認為他們受到了種族歧視，要求航空公司為他們所遭受的創傷作出賠償。媒體暫時還不清楚美國航空被索賠的實際金額有多少，但航空公司在聲明中表示，公司將積極調查此事，並強調這些指控與公司價值觀不符，「我們非常重視所有關於歧視的指控，並希望所有乘客都能在選擇搭乘美國航空時獲得積極的體驗」。