印太司令「圍台軍演像入侵預演」　美日強化對北京嚇阻力度

▲美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）



記者陶本和／台北報導

美國印太司令部指揮官帕帕羅（Samuel Paparo）近日接受《日本經濟新聞》訪問時提到，最近中共展開「聯合利劍-2024A」軍演，認為這像是對台入侵的預演；而他也特別強調，美國、日本與其他夥伴，團結加強對北京嚇阻的重要性。

在總統賴清德就職後，中共隨即宣布展開為期兩天的「聯合利劍-2024A」軍演，僅管根據情資顯示，其性質像是組合型的戰備警巡，但也引起國際社會的關注。帕帕羅在接受日媒的訪問時表示，印太司令部有針對中共的演習進行觀測與後續分析，並且從中學習。

帕帕羅表示，這次中共的軍演時間是在賴清德就職後不久，北京將賴清德視為「麻煩製造者」，這次是透過軍演來對台灣進行施壓；不過，他也特別提到，中國的軍事演習，其實也能夠幫助未來做好相關的準備工作。

對於中共入侵台灣的可能性，帕帕羅表示，關鍵在於中國的自我評估。他說，1979年《台灣關係法》，要求美軍隨時要對未來做好準備，協助台灣強化自我防衛的能力。

帕帕羅指出，如果區域爆發衝突，他相信美國及相關夥伴會在衝突中取得勝利，美國、日本同盟是地球上最重要的同盟，在作戰能力與情報分享上，並沒有太大的區別。

《日經》報導也點出，日本將在2025年在自衛隊內部，設立「聯合作戰司令部」，關鍵目的在於，要與美軍進行合作、協調，以提升美日之間的決策與聯合行動。