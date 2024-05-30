行政院會討論拓展觀光亮點　蘇俊賓強調北桃都會區重要性

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，會中針對「拓展觀光亮點、帶動兆元產業」計畫，希望能增列北桃都會區觀光遊程。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（30）日出席行政院院會，針對院會討論「拓展觀光亮點、帶動兆元產業」計畫，蘇俊賓指出，目前交通部觀光署推動17個區域觀光圈中，獨漏北桃都會區，光是去年就高達有1.4億旅遊人次，呼籲觀光署應重視北桃都會區的觀光產業能量，以充分發揮全台的觀光潛力。

行政院會今天討論「拓展觀光亮點、帶動兆元產業」計畫，內容包括穆斯林倍增計畫與一程多站、過境半日遊搶攻轉機客以及「推動區域觀光圈」等政策，蘇俊賓在會中提出，北桃都會區的觀光人口眾多，根據統計，去年就有高達1.4億旅遊人次，觀光署在推動17個區域觀光圈時，卻獨漏北桃都會區，應該將北桃納入。

蘇俊標指出，以日本重要觀光行程為例，大東京都會區也應當不會被排除在外，台北市、新北市與桃園市的連動是一個具有競爭力的旅遊圈，北桃都會區不應被忽視。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天在行政院會上針對「拓展觀光亮點、帶動兆元產業」計畫，希望增列北桃都會區。（圖／市府新聞處提供）

此外，針對中央推動轉機客過境半日遊計畫，蘇俊賓認為，以去年來台過境旅客多達625萬人，相較於2019年的532萬人次已成長17.5%，桃園市為桃園國際機場所在地具地利之便，更具發展觀光良好基礎。桃園市目前有將近20萬移工與新住民，若要推動穆斯林倍增計畫，優化友善穆斯林的食宿環境，桃園市也有高度興趣，希望爭取為示範區。

蘇俊賓最後強調，北桃都會區應納入「區域觀光圈」規劃，還能與穆斯林倍增計畫、過境半日遊等政策相結合，成為最佳的旅遊場地。行政院長卓榮泰最後裁示，「桃園很漂亮，請觀光署考慮一下」。