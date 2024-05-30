各水庫蓄水率回升！　水利署：「一手防汛、一手抗旱」做好準備

▲經濟部水利署長賴建信報告「近期水情展望及防汛準備」。（圖／翻攝行政院YT）

記者郭運興／台北報導

經濟部今(30日)在行政院會報告「近期水情展望及防汛準備」。經濟部水利署長賴建信指出，27日降雨挹注各主要水庫集水區，有效節省水庫灌區供灌水量，已節省586萬噸蓄存水庫；另水庫蓄水率已陸續開始回升至3成至8成，預估入流量增加8200萬噸蓄水量，對於整體水情的改善，確實有相當助益。中央及地方政府的各項防汛整備工作均已提前完成，並與各地方政府水利首長召開防汛整備座談會，強化中央與地方之間互通情資緊密合作。

賴建信於行政院會表示，台灣進入防汛期，正是旱澇交替的時刻，近日梅雨鋒面降雨，挹注水庫預估達8200萬噸水量，各單位共同配合執行節水調度措施，有信心完成一期稻作收成；面對氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁，政府已做好防汛整備工作，利用人工智慧AI科技等掌握氣象情資，也提醒地方政府提前放空滯洪池及強化防汛熱點因應措施，降低豪雨危害。

賴建信說明，本次27日的鋒面降雨挹注各主要水庫集水區，加上機動配合平地降雨，有效節省水庫灌區供灌水量，石門、桃園、大安溪、大甲溪及嘉南灌區節省灌溉，已節省586萬噸蓄存水庫；另水庫蓄水率已陸續開始回升至3成至8成，預估入流量增加8,200萬噸蓄水量，以曾文水庫入流2,400萬噸最多，對於整體水情的改善，確實有相當助益。

▼行政院「近期水情展望及防汛準備」報告。（圖／行政院提供）

賴建信表示，自去年10月起即展開防旱作業，會持續與農業部密切合作加強灌溉管理，配合氣象署降雨預報等情資節水灌溉，配合多元水源供灌措施，與地方政府、相關部會、各供水及用水單位全民節水，將水蓄存水庫，以因應後續用水需求。

賴建信進一步說，梅雨季後緊接著颱風季，都需要注意風雨帶來的危害，中央及地方政府的各項防汛整備工作均已提前完成，針對水利建造物、抽水站、水門、抽水機及防汛機具、備料進行檢查、複查、抽查，擴大重點區域清淤工作，逐一盤點各分署防汛整備情形，並與各地方政府水利首長召開防汛整備座談會，研商73處防汛熱點因應措施，提醒地方進行滯洪池放空，強化中央與地方之間互通情資緊密合作。

另外，賴建信指出，台電公司及台水公司也將落實「事前防範、事後補救」，預布搶修險人力機具並機動調配，確保水電網韌性安全。

賴建信強調，氣候變遷影響水環境的挑戰甚大，去年冬天至今年春天降雨未達歷年3成，政府已提前抗旱，有限水資源得以蓄存水庫，而未來降雨有助於水情舒緩，一期稻作可完成供灌，而中央氣象署預報5月31日至6月2日將有另一波梅雨鋒面影響，西半部易有強降雨，呼籲民眾要提高警覺，注意水溝蓋及排水孔清理，上下班出門前留意預報，避開淹水區域。

▼行政院「近期水情展望及防汛準備」報告。（圖／行政院提供）