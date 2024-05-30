快訊／桃園觀音停業鐵皮工廠突起火　「外風管燒毀」原因待查

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區工業六路上一家鐵皮工廠今（30）日上午發生大火，桃園市消防局派出大批警消、消防車輛前往灌救，因工廠處於停業中，現場並無工人作業，火勢在30分鐘內被撲滅，初步發現工廠2樓外風管被燒毀，所幸無人受困受傷，至於為何無人工廠會起火，原因有待消防局火調科鑑識釐清。

▲桃園市觀音區工業六路上一家停業中的鐵皮工廠今天上午發生大火，大火與濃煙直衝雲霄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區工業六路上一家停業中的鐵皮工廠今天上午發生大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，消防局勤務中心於今天上午10時1分許接獲報案，觀音區工業六路上一家停業中的工廠發生大火，立即指派第三大隊草漯分隊25名警、10輛消防車、1輛救護車到場處理，由於現場為鐵皮建築，並無工人在場，消防人員架起水線灌救後，火勢很快就被控制，30分鐘內就撲滅大火。

▲桃園市觀音區工業六路上一家停業中的鐵皮工廠，今天上午發生大火，警消人員撲滅火勢進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局表示，警消處理殘火後進入火場察看，並無人員受困受傷，初步清查拆修中的廠房2樓外風管被燒毀，並無人員受傷受困，至於停業中的工廠為何會發生火警，則由鑑識人員調查釐清中。