桃園警「AI巡防系統」嗶嗶叫　查出客製化AB車牌...3男送辦

▲桃園市警局交通大隊員警日前在八德區巡邏時，車頂上安裝「AI巡防系統」查獲喬姓男子駕駛車牌係偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通警察大隊員警日前在八德區巡邏時，透過「桃園AI巡防系統」發現對向來車的車牌與車身不符立即攔查，駕駛喬姓男子辯稱不知情，推稱是向某車行呂姓男子借來使用，呂到案後又推給同車行張姓男子，張男辯稱原車牌失竊，所以透過網路以2000元購買假車牌2面，警方訊後依偽造文書、偽造特種文書等罪嫌，將喬姓等3人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局交通大隊員警日前在八德區巡邏時，車頂上安裝「AI巡防系統」查獲AB偽造車牌等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園交大員警於24日下午5時許在八德區中華路巡邏時，巡邏車安裝的「AI巡防系統」突然發出AB車輛警告資訊，發現對向來車車牌與車身與原登記車輛不符立即攔查，發現車牌與車種形式不符，經確認是AB車牌且為偽造車牌，員警當場拆卸車牌，並將喬姓男子帶回偵訊。

員警偵訊時，喬姓男子聲稱毫不知情，該車向車行呂姓男子借來代步用，員警再通知呂姓男子到案說明，呂男辯稱該車是向同車行張姓男子借取，員警再通知張姓男子到案釐清。張男到案後坦承因車牌遺失，所以上網購買偽造車牌車號並懸掛車輛上，警方訊後依刑法第216條行使偽造文書、偽造特種文書罪嫌將喬姓男子等3人移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局交通大隊員警在車頂安裝「AI巡防系統」，可以即時查出偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大分析，一般民眾使用假車牌原因可分為以下幾項：

一，飆車族規避警方查緝。

二，車牌遭吊扣（酒駕、超速、號牌註銷）。

三，為想省牌照稅及燃料稅，將車牌停用後再以假車牌蒙混上路。

四，權利車為躲避銀行拖吊。

五，犯罪集團運用AB車作案逃避警方查緝。

交大表示，桃警刑大與廠商共同研發的「桃園AI巡防系統」，每年需支付租賃費用新台幣450萬元，統計自20223月1日啟用至2024年5月20日為止，累計尋獲汽車312輛、機車522輛，其中以中古汽機車二手價估算發還價值約已達1億665萬元，已大幅減少民眾財損及無交通工具之切身之痛。

▲桃園市警局研發之「AI巡防系統」，安裝在巡邏與偵防車上，可以即時查出偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交通大隊大隊長鄭文銘表強調，車輛號牌與行車執照屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判處一年徒刑，並處罰新台幣1萬800元罰鍰，絕不能因號牌遺失、吊扣或吊銷而製造或使用偽造號牌，呼籲民眾千萬不要以為使用偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為，本局刑事警察大隊研發之「桃園AI巡防系統」已部署在各派出所、警察大隊、各分局偵查隊等，達成全市「AI巡守防護網」，以最先進AI技術讓在路上行駛的不法車輛無所遁形，切勿心存僥倖，挑戰桃園市政府警察局維護交通、治安與保障民眾財產決心。