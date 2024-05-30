保證穩定供電！　卓榮泰：家裡沒電是跳電「未發生缺電後大斷電」

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰30日下午拜會立法院民眾黨團，關於能源問題，卓榮泰直言，政府跟人民承諾安全穩定的供電，至於從哪來則有很多途徑，「我們全力發展綠能也是一條途徑」，而「非核家園是一種價值」，本身失去價值的話，生命就會失去意義，並強調家裡沒電的絕大因素是「跳電」，「到現在還沒發生缺電後的大斷電，我們會保證不會那樣做。」

▲行政院長卓榮泰率領行政團隊拜會民眾黨團。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

卓榮泰30日下午3時赴立院民眾黨團辦公室，拜會民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人。卓榮泰開場時表示，自己剛到行政院10天，對院內院外很多事情都生疏，還在盡量了解很多狀況，但明天就要到立院接受大家質詢，希望屆時能代表政府向國人表達，這段時間如何落實賴清德國家希望工程、健康台灣治國理念，如何擘畫出未來短中長期工作目標。

卓榮泰提及，兩院良善互動都是人民樂意看到的事，日前拜訪立法院長韓國瑜的時候，韓說「我們一起推動福國利民政策與法案，把一些爭議性的暫時擱置在一旁」，自己希望韓的談話，能成為立法院、行政院共同目標，也拜託各黨團也能這樣為人民迫切需要的政策法案共同努力。

卓榮泰指出，「我始終認為，沒有一件工作是行政院可以單獨做到的，一定是通過行政院跟國會通力合作，然後由中央跟地方政府一起努力，才能為人民達到最起碼的需求。」

黃國昌也說，民眾黨1委員參加WHA以外，還有1人因公無法出席，其他全員到場，相信卓榮泰可以感受到民眾黨的善意；如同卓榮泰剛剛所說，很多事情不是行政院單獨可以做到，相對的，民眾黨要履行對於選民承諾，很多事情也不是民眾黨自己可以做到，如何推動福國利民法案、台灣的改革，並向人民負責，相信這是大家共同期待。

會議中，黃珊珊提到「財政收支劃分法」、主權基金等議題，而張啟楷則點出台灣電力問題，而卓榮泰得知要回答的時候，先是笑稱「這是明天題目還是今天答案？是明天題目的話，我趕快回去準備。」

針對電力問題，卓榮泰先是開玩笑地說，「你說電夠不夠？我（本人）的電一定夠啦！我（本人）的電力一定夠啦！」張啟楷則強調，台灣的電力也一定要足夠。

卓榮泰表示，政府跟台灣人民、產業承諾「安全穩定的供電」，台灣在世界產業經濟鏈為重要角色，台灣也必須跟全世界承諾，必須要有安全穩定的供電，至於「安全穩定的供電從哪來？我們有很多的途徑，現在的狀況是如此，我們全力發展綠能也是一條途徑，所以我們會在各種途徑中做最忠實的努力。」

卓榮泰重申，保障安全穩定的供電，是他們跟人民的承諾，「但是朝向非核家園，那是一種價值，我們會依法朝向非核家園的目標，這是一種價值，我們本身如果失去價值，生命會失去意義一樣，但價值過程中，我們會做各種努力、透過各種努力。」

卓榮泰提及，很多部長來自產業界，帶來很多產業界對現在局勢、情勢的憂心跟期待，「但是長期以來，從8年以來，從能源轉型跟賴清德所要做的第二次能源轉型過程當中，現在仍然是相當有信心，在安全無虞的供電、全力發展綠能底下，還是會朝向非核家園目標前進，但過程我們可以有很多途徑。」

卓榮泰也借用環境部長彭啟明的言論「未來核電、核能解決不了今天問題」，卓榮泰認為，這句話值得大家深思，「我們要解決的是今天、今年，是往後3年與5年的問題，都不是未來新核電技術能解決的。」現在面臨的是目前國內狀況，在現在所有評估中，「還是覺得朝剛剛那樣方向來想，我們是可以達到的，當然也需要各位委員協助。」

卓榮泰允諾，過程中會很嚴謹的督促經濟部、台電相關部會，除了穩定供電之外，安全韌性的電網才是關鍵，「家裡沒電到底是什麼原因？是跳電，還是限電，還是停電，還是斷電？這個要搞清楚，家裡沒電絕大因素都是因為跳電，跳電是因為各種因素，包括外來、內在、人為、自然的各種因素跳電，趕快把它修好，沒修好就是我們韌性電網不夠堅韌。」

「但是『限電』是預告性的限電，我們很少發生。」卓榮泰說，而要施工的停電，也是預告性、不得已的，「我們到現在還沒發生缺電後的大斷電，我們會保證不會那樣做，不會達到那個地步，但我要告訴人民，家裡沒有電的原因，絕大多數是跳電，政府有能力把跳電原因降到最低，不傷害人民生活上的方便跟產業生產，這是我們該努力的地方。」

面對卓榮泰的言論，黃國昌結論時提到，「今天院長一定可以充分感受到，今天發言最溫柔的是我。但是很竭誠歡迎，當然院長也利用這機會，再度的⋯不要講教育啦！講教育可能太沈重，但告訴台灣社會大眾，我們現在跳電問題是要極速面對，『韌性電網』這詞彙，其實我從2017年聽到現在2024年了，我們還有很長的路要走。」

黃國昌強調，希望未來行政立法的團隊能夠在福國利民、為台灣好的共同目標下攜手努力，並提及民眾黨主席柯文哲曾說過，永遠要把國家利益放在政黨利益上，這才是全民之福。