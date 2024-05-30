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社會 社會焦點 保障人權

獨／父母8天3度探監！寄零用錢、書籍　中捷3刀男狀況穩定

▲▼ 中捷砍人，洪姓嫌犯移送 。（圖／記者許權毅攝）

▲洪男犯下中捷持刀隨機傷人案，被收押在台中看守所。（圖／資料照，記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運21日爆發洪姓男子持刀傷人案，造成許姓男子及呂姓高中生受傷住院，洪男經檢方偵訊，依殺人未遂罪嫌聲押獲准。洪男22日深夜被押至台中看守所，起初他精神不穩、大聲質疑管理員，一度配合度不高，不過8天下來，經所方安排輔導員進行心理建設，加上8天內父母前往探視3次，洪已逐漸適應看守所生活，目前狀況穩定。

20歲洪男犯下中捷持刀隨機砍人，台中地院22日深夜裁定羈押，洪男當晚抵達台中看守所時，對陌生環境產生恐慌，如身體檢查等例行公事，洪一度抗拒，高聲質疑管理員「怎麼會是這樣的檢查」、「跟他想像的不一樣」，在看守所的第一晚睡得並不好。

據了解，洪男當晚待的舍房，為收容甫被收押的收容人之房間，流動率較大，由於洪男情緒較激動，第2天看守所即將他調整到另一個流動率較小的3人舍房，試著讓洪男情緒穩定。此外，多日來看守所也陸續安排輔導員及社工，替洪男做好心理建設，幫助他適應看守所生活。

而在第一時間站在社會大眾面前，替鑄下大錯的兒子鞠躬道歉的洪男父母，案後疑未返回屏東執業（洪父開設整復推拿所），因心繫兒子，8天來3度前往看守所探視洪男，並寄送零用錢、會客菜、書籍等物。

▲▼中捷3刀男父母現身。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲洪男雙親第一時間為兒子所犯向社會鞠躬道歉。（圖／資料照，記者許權毅攝）

據悉，由於所方的努力以及雙親的多次會客，洪男已逐漸「入境隨俗」，配合看守所的作息，情緒也已穩定，目前固定至看守所內設的身心科看診，所方後續仍將持續密切注意洪男心理狀態。

另據了解，在本案身受重傷的「長髮男」許姓男子與17歲呂姓高中生，兩人住院後恢復狀況良好，其中高中生父親多次向大眾致謝，許男也於前天在IG上PO出自己的傷疤照，2人預計明（31）日出院。

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