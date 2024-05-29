中捷17位英雄都找到了！「捏耳女」身分曝　日港遊客已離境

▲中捷17位英雄都找到了！「捏耳女」是美語老師、日港遊客已離境。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運日前發生洪姓男護專生持刀傷人事件，造成2名旅客以及自己，共3人受傷。為感謝民眾見義勇為、制止嫌犯，市府將提供台中捷運終身免費搭乘獎勵措施。台中市議會今(29)日市政總質詢，市長盧秀燕表示，17位城市英雄全都找到了，當中有3位是外籍人士，其中「捏耳女」是美國籍的英文老師；另外，兩名是日本、香港遊客，2人已經婉謝並出境。

今日議會總質詢，議員楊大鋐關心中捷事件台中英雄議題。盧秀燕說明，17位城市英雄中，有14位是本國籍，另外3位是外籍乘客，而3位外籍人士中有2位是來旅遊，目前已經出境，1位則是長期定居台中。經聯絡後，17位城市英雄中有10位願意出席接受表揚，另有5位有事不克出席表揚但接受獎勵，另外2位外籍乘客已經婉謝並出境。

盧秀燕指出，台中捷運從110年4月25日正式通車以來，不只受到市民朋友的喜歡和肯定，也獲得外國朋友的喜愛，這次盤點中捷事件台中英雄資料時，意外地發現外籍乘客搭乘台中捷運的比例頗高，17位城市英雄中有3位是外籍人士，其中1位長期居住在台中，是位補習班英文老師，另外2位是觀光客，搭乘中捷在台中遊玩。