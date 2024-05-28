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幫「英雄長髮哥」免費除疤！　G老闆編哥：我的團隊全力配合

重傳／▲▼長髮哥。（圖／翻攝自Instagram）

▲許男臉上有疤。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

台中捷運21日發生砍人事件，27歲的「長髮哥」許男雖身上帶傷，但仍挺身而出，積極抓住20歲洪男，避免再有其他乘客受傷。許男被外界視為英雄，而他臉上的傷疤也讓不少網友感到心疼，對此，「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」發文表示，他願意讓台中醫美團隊免費替「長髮哥」修復除疤。

許男日前發出限時動態感謝網友關心，同時也貼出自己臉上有疤痕、拆線前的照片作為「紀念」。就有網友將照片轉貼至PTT，其中不少人看到許男現況後直呼，「英雄QQ看起來好痛」、「respect，祝早日康復」、「現在醫美應該可以弄到很淡吧？希望有可以幫忙的途徑」、「祝好人早日除疤康復」、「希望英雄的疤能弄到不明顯」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲G老闆編哥發文。（圖／翻攝自Facebook／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

稍早，曾放話要「弄倒亞尼克」的G老闆編哥透過臉書粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」發文，請「英雄長髮哥」與他聯繫，他會請台中的醫美團隊幫忙免費負責後續的修復除疤，「加油！」他也在留言處補充道，「主要看英雄選擇，我的醫生團隊全力配合」。

貼文一出，底下網友也紛紛大讚，「仗義！不能讓好人心寒」、「編哥帥爆了」、「有編哥真好，帥爆了」、「編哥就是帥」、「欣賞編哥」、「編哥真的夠霸氣，我喜歡」。

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