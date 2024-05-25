「肌肉魔法使」保護你！國小童坐中捷超害怕　壯帥暖警2.5萬人讚爆

記者白珈陽／台中報導

台中捷運日前發生持刀隨機傷人案，捷運公司、警方持續加強維安作為，讓市民搭得安心。案發後，台中市第五警分局警員林鴻耀在網路社群指出，他支援捷運車廂維安勤務時，遇到1名國小男童，因看見新聞得知事件，有些擔心地問他「搭車安全嗎？」，而他的暖心回應，獲得2萬5000人點讚。

▲警員林鴻耀在捷運上遇到男童詢問「搭車安全嗎？」，林回應「我跟肌肉魔法使一樣強！你很安全，叔叔陪你。」（圖／截取自林鴻耀Thread）

林鴻耀在Thread上指出，他在捷運上執行勤務時，1個小學男童問他「在車上安全嗎？」，他見男童1個人坐在邊邊並面露擔心，便湊過去詢問要搭到哪站下車？男童回應「水安宮」，林安慰道「你不要擔心，我跟肌肉魔法使一樣強！你很安全，叔叔陪你到水安宮站。」

林員說完，就從中捷北屯松竹站一路陪男童搭到水安宮站下車，林員表示，期間男童還問他「什麼是肌肉魔法使？」，他就開啟動畫，讓男童看到下車。林員自信地說「只要有我在，你就很安全！」

▲林員此篇發文獲得2.5萬人點讚。（圖／截取自林鴻耀Thread）

據查，林鴻耀24歲，雲林人，為警專40期、於去年畢業，甫畢業就被分發至台中市第五警分局服務，平時的興趣是健身、打籃球，因此擁有健美身材與壯碩的手臂，從他在Thread分享的照片能看到，手臂肌肉擠滿警察制服的袖口，確實能為人帶來安全感，且休閒穿搭有自己的品味，也注重髮型修飾，頗有韓星風範。不過，他已經名草有主。

▲▼林員在Thread上不吝分享好身材，以及帥氣的穿搭。（圖／截取自林鴻耀Thread）

台中市第五警分局指出，林員於22日支援下午2時至24時台中捷運安全維護勤務，於下午5時30分行經松竹站時，見有1名小朋友上車，遂前往關心，並主動陪同至小朋友下車。

據查，《肌肉魔法使-MASHLE-》是日本暢銷漫畫並改編成電視動漫，內容講述，擁有天生神力卻無法使用魔法的男主角，生在一個由魔法能力高低決定地位的世界，他靠著努力不懈鍛鍊肌肉，與各方魔法師抗衡。該部漫畫已經連載結束，截至去年（2023年）10月，發行量已突破600萬冊。