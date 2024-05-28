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社會 社會焦點 保障人權

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

▲▼ 盧秀燕慰問中捷砍人案傷者 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲在中捷被砍，傷勢嚴重的呂姓高中生將和長髮哥都預計在星期五出院 。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運5月21日發生無差別砍人案震驚社會，一名20歲的洪姓男護專生帶著3把刀走入捷運水安宮站，一上車後沒多久就隨機攻擊乘客。所幸長髮男子許瑞顯挺身而出，之後在其他人協助下英勇制伏洪男；另外一名17歲呂姓男高二生 身中3刀，經開刀搶救後也轉普通病房，2人狀況已經穩定。根據《ETtoday東森雲》掌握消息，許男以及呂同學都預計將在這周五就可以出院返家。

▲▼ 台中捷運長髮男 。（圖／民眾提供）

▲台中捷運長髮男也將於周五出院。（圖／民眾提供）

綽號長髮哥、「許瑞」的許瑞顯在IG貼出傷疤自拍照，2道長疤在右臉及雙唇，長長的刀疤讓網友看了心疼不已。據悉，許瑞顯明天就會全部拆線；而呂姓高中生將在周四拆線，初步觀察狀況都不錯，預計2人在周五就可以出院。

呂姓高中生遭洪嫌砍傷，當時身上有3處刀傷傷口，右肩有12公分傷口，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，傷勢嚴重。

呂父日前透露，兒子恢復狀況良好，「我們也都原諒他(洪男)」；呂母也寫一封信喊話洪男，希望知錯勇於承擔，不要心中有這麼多的仇恨，要轉為善念對待這個社會，不要再想傷害人們。

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