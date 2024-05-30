團客赴陸微鬆綁　觀光署：2月7日前成團者6月可正常出團

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對兩岸團客禁令僵局未解，交通部觀光署30日宣布鬆綁，2月7日前攬客成團者，在6月1日仍可正常出團，預計有1000團、每團約20人左右。根據陸委會副主委李麗珍說，今年3到5月旅行社可組團赴陸，統計約有11萬名團客，6月後還有2萬團客，總計約13萬人；但到目前為止，大陸團客來台數還是「0」。

觀光署長周永暉說，過去在2月7日宣布3、4、5月能夠出團但6月1日後禁止出團，在過程中旅行社也有攬客，過去解團或是併團，考慮到旅客跟旅行社權益，所以6月1日後還是可以出團。

周永暉指出，看了一下過去在疫情之前，台灣到大陸去的旅客數是404萬，大陸來台灣是271萬，「這是不太平衡，所以我們希望能夠健康永續的推動」，目前旅行社這部分有組團的，在6月1日後仍然可以出團。

周永暉表示，經估算，6、7、8月暑假部分，將近有1000團、人數約2萬，但有些還是有在中秋節之後的，這部分還是可以繼續出團。

至於5月還剩最後幾天，業者是否可以繼續攬客？周永暉說，2月7日宣布時，有些開始接受組團的部分，都算是原規劃，那部分旅行社可以大方繼續履行赴陸的旅遊。

周永暉說，院長也提到這是一個滾動式的檢討，所以再怎麼樣健康有序的過程裡，可以逐步檢視，原則上已經規劃的或是已經組團的，在6月1日後還是可以赴陸。

政院發言人陳世凱說，兩岸的觀光交流除了台灣開放團客去之外，另外也有數據，希望中國方面開放觀光客來台。陸委會副主委李麗珍補充，今年3到5月讓旅行社可以組團去大陸，現在有11萬團客到大陸，估計6月後還有2萬團客到大陸；但到目前為止，大陸團客來台數還是「0」。

李麗珍說，後續會在已公布的方案基礎上，持續推動，「最重要的，還是期盼對案能展現相對的善意與努力，才能一起追求兩岸和平共榮」。陳世凱說，如果中國可以不要禁止團客來台旅遊的話，或許在觀光這方面，業者也會感受到非常大的善意。

▲交通部觀光署長周永暉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）