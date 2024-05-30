對國會改革法案提覆議　行政院：希望得到立法院正面回應

▲行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革系列法案日前三讀通過後，行政院隨即表態會在收到條文的函文後提出覆議。對此，行政院發言人陳世凱說，「行政院當然很希望在這次覆議提出後，能得到正面回應」，不會預測提出覆議成功的機率有多大，希望能得到立法院正面的回應。

陳世凱說，目前行政院還沒有收到立法院三讀通過的條文函文，未來一旦收到條文後，會由院內法律相關單位邀集學者專家同時審慎研議，針對窒礙難行部分，則會依照憲法增修條文程序，經總統核可後會移請立法院覆議。

至於是否有評估覆議成功的可能性？陳世凱說，行政院當然很希望在這次覆議提出後，能得到正面回應。希望提出覆議後，立法院能夠透過民主思辨對話過程，再次理性審視法案內容，讓爭議能早日落幕，因此也不預測提出覆議成功的機率有多大，希望能得到立法院正面的回應。

針對釋憲部分，陳世凱說，釋憲必須等到法律生效後才能向大法官聲請，行政院會在提出覆議、等覆議程序走完，總統公布法律後，對生效的法律研議是否提出釋憲。

「還是要強調，期待覆議可以得到立法院正面的回應。」陳世凱說，如果得到正面回應，就沒有釋憲問題，如果沒有得到正面回應，這部分要等總統公布法律後，針對生效法律研議是否提出釋憲。