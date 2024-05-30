新竹晴空匯大火2勇消喪命　行政院：已核定260億提升救災安全

▲行政院發言人陳世凱出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新竹市豪宅「晴空匯」大火導致2名英勇消防弟兄命喪火場，引發輿論討論。行政院長卓榮泰30日在院會表示，政府是第一線消防人員最強而有力的保障與後盾，行政院已核定消防署約260億的中長期計畫，支持基層消防員所需救災物力與人力，提升消防同仁救災勤務安全。

行政院發言人陳世凱轉述，院長卓榮泰在院會中指出，新竹市東區高樓社區發生火警事故，非常遺憾造成2位消防同仁殉職，院長特別在院會表達深沈的哀悼之意，當天院長已請內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章親赴現場，對罹難同仁家屬表達誠摯的關切與慰問。同時也全力協助撫卹追晉獎章等後續處置。

卓榮泰說，政府是第一線消防人員最強而有力的保障與後盾，行政院將支持基層消防員所需救災物力與人力，提升消防同仁救災勤務安全。

卓榮泰指出，現已核定消防署約260億的中長期計畫，其中包含5月24日已經批准經費核列19億，充實直轄市、縣市政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備中程計畫，此外，消防署提報國發會正在審議中，建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫中，行政院也將全力支持。

卓榮泰強調，未來搭配多元方式增補消防人力及強化消防救災的訓練，輔以科技防救災的因應，全力支持充實支持消防人員物力的設備設施、安全訓練，期望能使第一線救災人員之量能逐步到位。