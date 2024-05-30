社子島大量毒蛇亂竄闖民宅！里長怒轟：放生團體說加持過不會咬人

▲有人在社子島八段堤防附近放蛇。（示意圖／北市府觀旅局）

記者劉人豪／台北報導

台北社子島傳出有人放蛇，地點在八段的堤防附近工廠，引發熱議，當地里長也證實的確有此現象，昨天就有兩隻蛇跑進民宅被抓到，並表示如果抓到是誰或是哪個宗教團體放蛇的話，除了重罰之外另會公布其身分，「說什麼加持過不會咬人，那拿去家裡放就好了，為什麼放社子島」。

有民眾在「我是社子人」發文，聽說有人在八段的堤防附近工廠放大量的蛇，「不知道是什麼原因，已通報里長，希望可以儘快的處理！也請附近居民小心。」直呼「請各位家裡有老人家會去菜園的提醒一下！」又補充地點是在「善水亭旁邊的工廠空地」。

貼文一出，就有看過蛇的社子人留言，「四月騎單車經過島頭公園時，遇過兩次眼鏡蛇出來曬太陽，那真的要注意安全了」、「上網查：社子、蛇，發現每年固定都有人在放」、「我也看到了，是前些日子…以為是野生的。」還有人不禁憤怒，「是不是要害人？八段堤防每天都有人在那邊運動。」

富州里長陳惠民表示，有聽過2018年時有宗教團體在放蛇，但不確定是哪個宗教團體，早期還是放沒有毒的蛇，不知道最近為什麼開始放毒蛇，大部分都眼鏡蛇，青竹絲、雨傘節也都有，而且都是凌晨2、3點來放，監視器也都拍不到。

陳惠民說，目前知道有一些狗有被蛇咬到，人的部分目前還沒聽說有被咬到，而且這些毒蛇都是外來種，沒人來放的話根本不會出現，如果知道是哪個宗教團體的話就會重罰並且公布，並且批評，「聽說宗教團體還說加持過不會咬人，那拿去家裡放就好了，為什麼放社子島」，且現在天氣又熱，蛇活動力也比較大，昨天就抓到兩隻跑到民宅的蛇。