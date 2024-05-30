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社會 社會焦點 保障人權

偷襲警衛畫面曝！鐮刀煞「伸手拍肩」秒亮刀割頸　2童驚恐狂奔

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣某國小昨(29日)傳出一起恐怖砍人案，警方初步調查，75歲的陳嫌疑似懷疑在該國小任職的警衛(64歲)與妻子有染，因此昨上午7時50分手持鐮刀前往學校，並從後方偷襲該名警衛，直接抽出鐮刀劃頸，雙方一度在校門口發生拉扯衝突；由於適逢上學時間，還有到校的學生目睹恐怖畫面，嚇得連忙拔腿快跑衝進學校。

▲▼新竹縣某國小傳出一名男子持鐮刀劃傷警衛頸部。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳嫌手持鐮刀從後方突襲、攻擊警衛。（圖／記者陳凱力翻攝）

監視器畫面拍下，當時正值上學時間，該名警衛與另名交管人員站在校門口執勤、守護學童安全，而這時穿著長袖格紋衫的陳嫌從人行道走來，見到該名警衛後緊盯背影，並筆直朝他走去，趁警衛不備時突伸手搭肩，不等對方反應，另一手隨即亮出鐮刀朝頸部猛劃。

當下警衛吃痛挨了一刀，立即轉圈化解陳嫌攻勢，雙方在校門口發生肢體衝突，過程中凶器鐮刀也掉落在地；但陳嫌仍不罷手，持續與警衛拉扯，見警衛體力不支倒地，還撲上去繼續攻擊。旁邊一同執勤的交管人員見狀當場嚇傻，直到見到鐮刀、確認警衛遭攻擊時，才飛奔進校內向其他人求救；更恐怖的是，當時恰巧有家長開車送孩子到校門口，2名學童一下車即目睹警衛遭砍，嚇得拔腿狂奔。

▲▼新竹縣某國小傳出一名男子持鐮刀劃傷警衛頸部。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2名學童一下車就見到警衛遭砍，嚇得拔腿狂奔。（圖／記者陳凱力翻攝）

事後陳嫌遭校方以優勢人力制伏，待警方到場後立即將其逮捕。警方初步調查，陳嫌供稱因懷疑妻子出軌、在外有其他男人，且該名警衛很可能就是「小王」，所以當天上午才會持鐮刀要找他理論；全案警詢後依涉嫌刑法傷害罪及恐嚇罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

而該名警衛遭砍後頸部有刀傷，手腳也有擦挫傷，幸送醫後暫無生命危險。警方強調，本案係雙方有糾紛而引起，並非隨機傷人，且陳嫌過程中完全沒有靠近學生，現場也未有學童受傷，家長及民眾不必恐慌，後續警方也會持續加強校園周邊巡邏及安全維護，以防類案再生。

▼陳嫌遭警方逮捕並移送偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹縣某國小傳出一名男子持鐮刀劃傷警衛頸部。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹縣某國小傳出一名男子持鐮刀劃傷警衛頸部。（圖／記者陳凱力翻攝）

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