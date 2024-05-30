未開大燈警勸導「恍神騎士加速逃」　沿路丟「包」滅證下場曝

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局警員12日凌晨巡邏經過中華路2段、國興路口，發現1台機車未開大燈，立即上前提醒，但騎士看到警員靠近立刻加速逃逸，最後雙方追逐450公尺後，警方於汀洲路1段將人攔停，追逐中騎士還隨手將一包東西丟棄，且男子精神恍惚表示要去工地上班，警員也不排除騎士毒駕才慌張想跑。

警方調查，51歲的王姓男子平時在工地打零工維生，在12日凌晨0時許，從北市萬華區出發騎車行經北市中正區中華路2段、國興路口，但是卻因為大燈沒有開遭到巡邏警員注意，警員立刻靠近上前準備勸導王姓男子，王一見到警員靠近立刻騎車加速逃逸，警員則緊追在後。

▲王姓騎士未開大燈見警上前秒落跑，沿路丟東西遭丟包。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方從中正區中華路2段、國興路口一路追逐，直到汀洲路1段100多號前才將王姓男子攔下，沿路王姓騎士還朝路邊隨手丟棄一包東西，王被攔下後神色慌張，另名警員也撿拾王丟棄的物品，發現竟然是毒品安非他命，讓王姓騎士當場百口莫辯，訊後依照毒品罪嫌將王男送辦。

▲騎士跑給警員追了450公尺，沿路還企圖湮滅毒品安非他命。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，雙方追逐約450公尺後才攔停王姓騎士，且王姓騎士下車受檢時相當恍神，向警方表示當天凌晨出門是要去工地打零工，說法讓警方當場傻眼，不排除王姓騎士在吸毒完後精神恍惚才騎車出門，所幸遭到警方及時攔查，否則恐將影響用路人的安全。