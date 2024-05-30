麥當勞員工揭牛肉堡製作祕辛「一片超粉嫩」　網吃驚：不是冷凍肉

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麥當勞員工示範做四盎司牛肉堡「一片超粉嫩」　網吃驚：不是冷凍肉！

▲▼美國麥當勞員工揭露，四盎司牛肉堡的製作祕辛。（圖／翻攝自TikTok／essentialmcdonalds）

▲美國麥當勞員工揭露四盎司牛肉堡的製作祕辛。（圖／翻攝自TikTok／essentialmcdonalds）

記者張寧倢／編譯

美國一名麥當勞員工先前在社交媒體上傳一段影片，揭露了這家跨國連鎖速食品牌實際上如何製作出深受顧客喜愛的四盎司牛肉堡的幕後祕辛。而最令廣大網友感到驚訝的是，美國麥當勞的四盎司牛肉堡使用的不是冷凍肉排，而是新鮮的肉排。

根據美國每日快報報導，這段影片最初是由TikTok帳號Essential McDonald’s發布的，原PO自稱是麥當勞員工，但同時也在簡介中言明，他並不代表整個麥當勞公司。

@essentialmcdonalds #deluxequarterpounder #howto #mcdonalds #essentialmcdonalds ♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup

影片累計播放次數達到29.9萬次，內容詳細展示了麥當勞四盎司牛肉堡的組合過程，其中也拍到了肉排的烹調畫面，生肉排放到煎台上時還是粉紅色的新鮮色澤，放到麵包上時就成了帶著些微些焦黑的褐色肉排，這一幕也引發了網友熱烈討論。

▲▼美國麥當勞員工揭露，四盎司牛肉堡的製作祕辛。（圖／翻攝自TikTok／essentialmcdonalds）

▲美國四盎司牛肉堡據稱是用新鮮牛肉製作。（圖／翻攝自TikTok／essentialmcdonalds）

有些網友對麥當勞的任何漢堡宣稱是新鮮製作都表示「有些懷疑」，但原PO表示，在美國確實是用未經冷凍的新鮮牛肉做的，而且是現點現做。還有另一名自稱員工的網友在底下留言擁護這項說法，「我在麥當勞工作……他並沒有撒謊。」

此外，部分網友也指出，早在麥當勞之前，連鎖品牌溫蒂漢堡（Wendy's）就曾經主打肉類的新鮮度作為市場行銷賣點，如今麥當勞也只是跟進而已。對此，報導指出，實際上自從2018年起，麥當勞就在美國的大部分地區開始販售由新鮮肉品烹調的四盎司牛肉堡，但由於運輸上的限制，夏威夷和阿拉斯加的分店則依舊供應著冷凍肉排調理的產品。

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