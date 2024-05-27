雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐

▲麥當勞APP本周祭出6大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控趕緊收下本周小確幸！人氣速食品牌「麥當勞」APP限定優惠來了，這周一共祭出「6大優惠券」，不僅有麥克雞塊免費送、滿福堡特價45元等好康，加碼還有2大晚餐限定99元銅板套餐組合，即日起限時7天開跑，把握機會怒吃一波。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新6大優惠券，有早餐限定「單點滿福堡特價45元（原價50元）」、「單點帕瑪森安格斯牛肉堡現折10元」，以及得來速限定「買大麥克套餐送4塊原味麥克雞塊」、「買勁辣雞腿堡套餐送4塊原味麥克雞塊」，使用期限至6月2日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月2日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲拿坡里祭出限時年中慶優惠。

另，為迎接2024年中慶，全台130家「拿坡里披薩·炸雞」門市也有限時優惠，即日起至6月5日祭出限時2周「外帶或內用大披薩特價199元（原價369元）」，並開放口味任選，還有「外帶或內用5塊炸雞特價199元（原價290元）」，一次滿足披薩、炸雞控。