　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周祭出6大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控趕緊收下本周小確幸！人氣速食品牌「麥當勞」APP限定優惠來了，這周一共祭出「6大優惠券」，不僅有麥克雞塊免費送、滿福堡特價45元等好康，加碼還有2大晚餐限定99元銅板套餐組合，即日起限時7天開跑，把握機會怒吃一波。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新6大優惠券，有早餐限定「單點滿福堡特價45元（原價50元）」、「單點帕瑪森安格斯牛肉堡現折10元」，以及得來速限定「買大麥克套餐送4塊原味麥克雞塊」、「買勁辣雞腿堡套餐送4塊原味麥克雞塊」，使用期限至6月2日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月2日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出限時年中慶優惠。

另，為迎接2024年中慶，全台130家「拿坡里披薩·炸雞」門市也有限時優惠，即日起至6月5日祭出限時2周「外帶或內用大披薩特價199元（原價369元）」，並開放口味任選，還有「外帶或內用5塊炸雞特價199元（原價290元）」，一次滿足披薩、炸雞控。

【你可能也想看】

►頂呱呱連5天「8塊炸雞桶下殺75折」！銅板價吃地瓜薯條、甜甜包
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

ET快訊
快訊／新竹晴空匯「住戶雙腳黑了」獲救　百人待援
165人待援！竹北吊車大王出手　急派180噸吊車搶救
濃煙+黏著性焦油奪2命！　分隊長：沒遇過這麼嚴重
2勇消被「焦油」遮住視線　分隊長：黏性物質根本擦不掉
快訊／5縣市大雨特報！　防雷擊強陣風
濃煙空間迷航！2勇消氧氣瓶全耗盡　「痛苦拔面罩」殉職
郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口
郭書瑤「怒撕公告」畫面曝！　管委會：一犯再犯

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐

多賺1500元！　Uber Eats外送員「小費加倍」今天限定開跑

台灣最夯早餐竟會「越吃越累」！奇異果推「21天挑戰箱」免費送

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

露營深夜聽詭異聲響　一照驚見白蟻爬滿帳

雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐

多賺1500元！　Uber Eats外送員「小費加倍」今天限定開跑

台灣最夯早餐竟會「越吃越累」！奇異果推「21天挑戰箱」免費送

現代推出「Staria福祉車」　與4大福祉車公司合作打造無障礙出行

「友身家超驚人」衣褲不超過600元　妹子看傻！全場炸鍋：很低調

質疑「青鳥行動」正當性　蕭旭岑：過去民進黨強推法案有抗議嗎

日本「網球王子」錦織圭大復活　睽違3年法網大滿貫賽開胡

Lisa纖腰、美腿全都露看賽車　火辣裝竟是寶特瓶蓋回收再製

快訊／新竹晴空匯「住戶雙腳黑了」獲救　百人待援

晴空匯「待售5戶」房價曝！3房3千萬起跳　1F金店面要近7千萬

濃煙中都是戴奧辛！2消防員遺物曝　分隊長還原求救過程

心痛畫面曝！新竹2勇消疑氣瓶耗盡殉職　將朝2方向調查奪命原因

陸生最快明年7月來台　教育部長鄭英耀：積極努力聯繫中

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

消費熱門新聞

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

外送員今天小費加倍！

快訊／7-11開出4張千萬發票！

麥當勞最新「6大優惠券」來了

限時7天！超商4款咖啡飲品優惠來了

知寒語錄暖哭伴點全新樣貌回歸

早餐越吃越累！奇異果推21天挑戰箱

肯德基端午推「粽香脆雞」滿版香菜、花生粉

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

超商最新「周末優惠」來了！

市佔第一威德益生菌　限時限購折價

限時3天！超商超狂「5元紅茶」開賣了

更多熱門

相關新聞

超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯

超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯

想像過把你吊在40公尺高空喝下午茶、吃晚餐是什麼感受嗎？網友譽為全球最夢幻熱氣球之都的卡帕多奇亞，現在就有在地業者引進最新「空中懸吊餐廳Dinner in the Sky cappadocia」，利用吊車將你升上高空，懸空享用精緻餐點邊欣賞紅河景觀，提供超刺激用餐體驗。

7月開幕！點點心插旗漢神巨蛋

7月開幕！點點心插旗漢神巨蛋

好丘2款新品超商限定吃！

好丘2款新品超商限定吃！

夏季限定8款芒果甜點開吃了！

夏季限定8款芒果甜點開吃了！

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞拿坡里

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

成功嶺落跑役男找到了　軍方帶回營區

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕房仲也看呆

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！曝戀愛過程

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面