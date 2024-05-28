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必勝客最新「西班牙海鮮紙包飯」上市了！　限時3周免費升級套餐

▲▼必勝客「西班牙海鮮紙包飯」 。（圖／業者提供）

▲必勝客紙包飯推出全新「西班牙海鮮」口味 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！人氣速食品牌「必勝客」超夯紙包飯推出全新「西班牙海鮮」口味，裡頭可是吃得到肥美淡菜、鮮蝦、蛤蜊等超澎湃海味，搭配Q彈米飯及濃郁醬汁，讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市上市，限時3天還可享紙包飯全系列免費升級套餐的超殺優惠。

▲▼必勝客「西班牙海鮮紙包飯」 。（圖／業者提供）

▲限時3周只要購買紙包飯即可免費升級套餐。

必勝客紙包飯系列推出全新「西班牙海鮮紙包飯」，嚴選來自紐西蘭的淡菜搭配大尾鮮蝦、飽滿蛤蜊肉等豐富海味，再以212℃高溫紙包封烤技術鎖住食材精華，每一口都能吃到沾滿濃郁醬汁的Q彈米飯及澎湃食材，售價209元，至6月17日前還可享「免費升級套餐」優惠，只要購買任一口味紙包飯即可升級套餐，免費爽吃金黃波浪地瓜條、汽水330ml，現省25元。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP祭出6大優惠券。

另，速食優惠也不能放過麥當勞全球版APP祭出的最新「6大優惠券」，包括早餐限定「單點滿福堡特價45元（原價50元）」、「單點帕瑪森安格斯牛肉堡現折10元」，以及得來速限定「買大麥克套餐送4塊原味麥克雞塊」、「買勁辣雞腿堡套餐送4塊原味麥克雞塊」，使用期限至6月2日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月2日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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