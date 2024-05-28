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日本超夯「麥當勞家家酒」台灣也有了　全套6款只送不賣

▲▼台灣麥當勞也有小麥麥家家酒組。（圖／翻攝麥麥童樂會官網）

▲台灣麥當勞也有「小麥麥家家酒組」了。（圖／翻攝麥麥童樂會官網）

記者蕭筠／台北報導

台灣等到了！日本麥當勞去年推出「店員家家酒」系列玩具，把門市裡出現的各種用品變成迷你玩具，像是漢堡肉排機、飲料機等，一次備齊身為麥當勞店員的全套裝備，讓孩子們化身「一日麥當勞店員」，可愛模樣掀起超高討論度。而台灣麥當勞終於聽見家長們的心聲，首度推出「小麥麥家家酒組」，全套6款一次收集，只要參加小麥麥體驗營即可獲得。

連大人都想要！日本、香港麥當勞都推過的「店員家家酒」系列玩具，是以麥當勞店員在店內使用的物品作為主題打造成精緻迷你玩具，讓小孩一秒變身成麥當勞小小店員，在家就能模擬擔任店員的互動情境，萌到不行，不少台灣家長一看也紛紛直呼「為什麼台灣沒有這可愛的東西」、「一直好想要，台灣沒有」、「為何那麼讚的東西台灣就是沒有」，引發熱烈討論。

▲▼麥當勞小麥麥體驗營。（圖／業者提供）

▲麥當勞小麥麥體驗營6月3日起開放報名。（圖／業者提供）

今年終於聽見民眾敲碗心願，台灣麥當勞無預警驚喜推出「小麥麥家家酒組」，且一次就能直接收集6款，包括店員配件組、飲料機組、煎爐機組、收銀機組、玉米杯組及漢堡組，只要報名參加小麥麥體驗營即可獲得，6月3日上午10時點開放報名，家家酒組數量有限、送完為止。

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