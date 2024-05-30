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減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

減肥,瘦身,減重,塑身,肥胖（圖／達志／示意圖）

▲瀧紅在算命專欄分析了不同血型的人在節食減重時會面臨的挑戰，下同。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

減重瘦身如今似乎已成為現代人追求健康重要問題。雖然節食成功本就不是易事，但日本網站「占TV」的算命師瀧紅（Taki Kurenai）指出，不同血型的人在節食時也會面臨不同挑戰，導致他們的減肥計畫經常失敗。

A型血

對A型人而言，過於嚴格的飲食控制往往是節食失敗的主因。他們可能會採取徹底戒掉碳水化合物、不吃零食、不喝酒、只攝取每日最低熱量等不合理的方式，導致飲食計畫掉入過度嚴苛的陷阱，而讓減重難以長期維持，並在壓力之下暴飲暴食，結果體重不減反增。

B型血

B型人因善於交際，難以拒絕社交邀約，導致他們在赴約時容易敗給誘惑，不小心攝入比預期更多的酒精或零食。雖然B型人會在破戒後自我安慰「明天再開始減肥好了」，但由於他們的新邀約不斷，使得他們的節食計畫難以執行。

肥胖,肥胖,減肥,瘦身,肥肉（圖／達志／示意圖）

O型血

O型人對任何事物都充滿好奇心，因此他們在決定減重後，非常喜歡嘗試各種飲食方法，或是購買各種減肥書籍和器材。然而，喜新厭舊的O型人很快就會對這些方法感到厭倦，即使找到一種有效方式，也會因為新方法的出現而轉換，導致他們成為「減肥難民」，無法長期堅持任何一種方法。

AB型血

至於AB型的人，他們非常喜歡購買減肥產品，但缺乏實際行動力的他們，卻是那種覺得買了產品就會瘦的人，導致他們容易陷入自己是苗條美麗的幻想中。即使AB型人照鏡子發現自己胖了，他們也會選擇忽略現實，導致他們的節食計畫始終停留在購買減肥產品的階段，讓產品被遺忘在房間角落積灰。

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