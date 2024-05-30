日本爆槍擊案「男嫌在逃中」！持槍勒索計程車　司機腹部中彈

記者張寧倢／編譯

日本埼玉縣川口市29日深夜發生一起槍擊案，一名男子搭上計程車後向司機索討金錢，並且拿出類似手槍的武器，朝司機腹部開槍後逃逸，至今尚未被逮捕歸案。目前警方已將此事件列為強盗殺人未遂案，同時呼籲附近居民保持警惕。

根據NHK報導，埼玉警方29日晚間11點40分左右，接獲一名便利商店店長的報案，稱川口市幸町有一名計程車司機流血還表示自己遭到槍擊。

▲日本72歲計程車司機遭一名男乘客開槍擊中腹部。（示意圖，與本文無關／CFP）

警方表示，男性嫌犯獨自一人搭乘計程車，下車時向72歲的計程車司機威脅「拿出錢來」，並取出一把類似手槍的武器，對司機腹部至少開了一槍。司機隨後被送往醫院治療，送醫時仍有意識，能夠對話。車內現金散落一地。

根據目前的調查情況，男嫌是從距離案發現場約3公里遠的東京北區JR赤羽車站附近搭上計程車，年紀大約50至60歲，留著黑色短髮，犯案當時身穿黑色短袖襯衫和長褲，頭戴黑色帽子，還戴著眼鏡和白色口罩。

警方稱，在逃男嫌手持類似手槍的武器，自犯案現場向東逃逸，後來又轉向南方，目前警方正在全力追緝，將以分析行車記錄器影像等方式調查嫌犯行蹤。警方提醒，案發地點大約是在JR川口站以北約400公尺的學校和住宅區附近，呼籲周邊居民保持警惕。

據報導，受害司機在計程車行工作已有20年經驗，是一名經驗豐富的老司機，通常會在東京北區的JR赤羽站西口等候乘客上車。案發的29日，他從上午9時就開始上班，原本預計30日凌晨3時下班，卻在深夜遭遇槍擊。

事發後，當地一名50多歲女性居民表示，她感到相當震驚且害怕，因為案發地點是居民平時經常使用的道路，先前也從未發生過類似的刑案。另一名20多歲女性居民聽說嫌犯仍在逃亡中，她表示自己相當害怕，回家路途上需要一邊注意周邊情況。