北韓屎攻後狂射飛彈、干擾GPS！南韓急召國安會議　日相岸田譴責

▲從29日凌晨起，北韓施放的空飄氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻頻，繼27日晚間發射偵察衛星失敗爆炸後，28日晚間至29日凌晨又向南韓發送260顆含有糞便、垃圾等空飄氣球，連續兩天干擾南韓GPS系統，豈料今（30）日清晨又發射10發彈道飛彈。對此，南韓緊急召開國安會議，日本首相岸田文雄和美國國務院也齊聲譴責。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部表示，北韓30日清晨6時14分（台灣時間5時14分）從平壤順安國際機場一帶向東發射10發短程彈道飛彈，飛彈在飛行約350公里後墜落在東海（日本海），位於日本專屬經濟海域（EEZ）之外，研判其中一發飛彈的頂點高度可能到達100公里。

從飛彈的飛行距離來看，南韓軍方研判，北韓可能使用移動型發射車（TEL）發射「超大型放射砲」（多管火箭砲）KN-25，該短程導彈在戰時可以攜載北韓所研發的核彈頭。

至於從飛彈射程來看，北韓可能將南韓設定為模擬打擊目標，因為350公里剛好等於平壤至首爾、大田等大都市的距離，而平壤至南韓陸海空三軍總部的雞龍台（忠清南道雞龍市）、至美國駐韓空軍基地所位於的全羅北道群山市剛好也距離350公里。

南韓軍方更透露，北韓29、30日上午7時50分起連續兩天在西海（黃海）北方分界線（NLL）以北向南韓透過電波擾亂南韓的GPS系統。南韓軍方人士表示，目前南韓軍事作戰並未因此受到影響。

▲北韓施放的空飄氣球含有自爆裝置，南韓緊急派出防爆小組。（圖／達志影像／newscom）

針對近來北韓一連串的挑釁舉動，南韓總統辦公室30日上午緊急召開國家安保會議，由國家安保室第2次長印成煥主持。

根據《日本放送協會》，自從北韓稍早於30日上午發射10發短程彈道飛彈後，日本防衛省進行數據分析，認為北韓其中一發飛彈的頂點高度可能達到100公里，對此岸田文雄上午7時15分在總理官邸受訪時嚴厲譴責，表示北韓此舉無疑是違反聯合國安理會決議，未來將和日本、南韓緊密合作。

根據《美國之聲》，美國國務院於當地時間29日受訪時，呼籲北韓應該立刻停止任何挑釁行動、透過外交途徑重新返回談判桌，「北韓27日使用非法的彈道飛彈技術發射軍事偵察衛星，對此美國予以強烈譴責。此次發射違反聯合國安理會決議。」

美國國務院發言人表示，「針對北韓此次發射，美國國務院北韓事務高層官員朴正鉉（Jung H. Pak）已經與南韓、日本展開緊密協商。在此呼籲，所有國家應該強烈譴責北韓非法的大規模殺傷型武器和彈道飛彈，並施壓北韓回歸對話。」