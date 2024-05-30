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快訊／遊日注意！艾維尼加速　日本關東明迎「狂風暴雨」

▲▼即／遊日注意！日本關東明迎「狂風暴雨」。（圖／日本氣象廳）

▲艾維尼持續加速朝東北移動。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

今年第一號颱風艾維尼目前抵達日本南方，根據日本氣象廳預測，預計31日上午會最接近伊豆群島，除了伊豆群島會迎來巨浪、大雨與強風外，隨著颱風北上，鋒面也會持續北上，因此關東地區沿岸地區31日上午也將迎接強風暴雨，赴日旅遊的民眾應格外注意，並準備交通備案。

根據氣象廳資料，艾維尼目前位在日本南方（北緯27.5度、東經134.9度），並以時速20公里的速度往東北東方向前進，中心氣壓為990百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒40公尺。而艾維尼也將持續加速，預計1日上午轉變為溫帶低氣壓。

根據tenki.jp報導，東京都離島伊豆諸島31日將遭遇強風。預計最大風速將達到每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。另外海面也可能出現6公尺的巨浪，同時伴隨強烈的波動。

由於颱風帶來的雨雲與停留在颱風北側的鋒面將同時覆蓋伊豆諸島，預計會帶來雷陣雨。到31日早上6時前的24小時累計雨量預計最高可能超過80毫米，而大部分地區6月1日早上6時之前的24小時累計降雨量預計會來到50至100毫米。氣象廳提醒，民眾應注意土石流、低窪地區淹水及河川暴漲等災害。根據颱風路徑變動，可能出現「警報級大雨」。

隨著艾維尼北上，鋒面也跟著北上移動，關東至近畿地區太平洋側到30日晚間將被積雨雲覆蓋，關東預計31日上午開始降下大雨，尤其是上班通勤時間的雨勢最大。

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