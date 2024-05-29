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京都祇園「小袖小路」設禁令　遊客擅入罰1萬日圓

▲▼日本花見小路之小袖小路巷口。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲小袖小路巷口。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

日本京都知名觀光地祇園地區近年為「觀光公害」所苦，決定從今天開始在其中一條私有道路「小袖小路」外設置禁止進入看板，並針對違規者開罰1萬日圓，盼嚇阻遊客脫序行為。

日本各地都在面對日趨嚴重的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，例如河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所已設置阻擋拍攝的黑布。面對觀光客湧入，該公所也準備商議最快2026年度開徵住宿稅。

而在京都市的部分，作為因應「觀光公害」的措施，祇園地區已在2019年豎立禁止遊客在私有道路上拍照看板，並針對違規者開罰1萬日圓（約新台幣2057元），但近年來觀光客在私有道路的脫序行為層出不窮。

日本讀賣電視台報導，相關人員今天上午7時30分過後開始在「小袖小路」外設置看板，上面用日文、英文及簡體中文書寫「此處為私人道路，請勿進入，禁止拍照，如果未經許可進入，將被罰款1萬日圓」」。

「小袖小路」是祇園主要大街「花見小路」旁約百公尺長的私有道路，由八坂女紅場學園所有，並委託「祇園南側地區協議會」管理。

私有道路過去基於地區「好意」開放通行，但因為出現外國觀光客追逐藝妓及舞妓並隨意拍照的「舞妓狗仔隊」等問題，讓當地從2019年起豎立「禁止攝影」等看板，呼籲觀光客遵守當地禮節。

不過，疫情趨緩後外國觀光客人數快速增加，導遊帶來的噪音及隨意進入民宅等處等行為，引發附近民眾抱怨連連，協議會最後決定禁止觀光客通行「小袖小路」。

▲▼京都祗園百年花見小路。（圖／ETtoday資料照）

▲京都祗園百年花見小路。（圖／ETtoday資料照）

祇園町南側地區協議會常任理事太田磯一說，巷弄內約有兩家茶屋，過去經常發生團體遊客包圍舞妓到動彈不得的地步，甚至還有遊客擅闖民宅，所以讓他們必須要研究因應對策。

今天的看板設置作業已在中午過後結束，未來觀光客未獲許可將禁止通行「小袖小路」。雖然開罰沒有法律強制力，但協議會希望能有助提高對「迷惑行為」的嚇阻力。

關西電視台報導，今天設置完成禁止進入的看板後，在採訪過程中並沒有看到有觀光客闖入「小袖小路」。

協議會表示，希望觀光客也好、居民也好，大家都能愉快地生活跟旅行，「希望大家都能遵守看板上的呼籲」。協議會將視這次設置看板的成效，來思考是否擴及其他私有道路。

 
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