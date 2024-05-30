　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

夭折兒死亡33年「離奇復活」！一家團圓痛哭　竟是接生醫搞的鬼

承受喪子之痛數十年的厲母，終於放下心中遺憾與孩子再續母子情。（圖／翻攝自微博）

▲承受喪子之痛數十年的厲母，終於放下心中遺憾與孩子再續母子情。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江溫州永嘉縣一對厲姓夫婦於1991年迎來二寶，怎料醫生卻告知男嬰出生後便已夭折，悲痛的夫妻倆甚至連孩子的最後一面都沒見到，直至今年4月夫妻倆意外得知，一名來自天津的33歲張姓男子就是當年那個「無緣的孩子」，失而復得的喜悅讓夫妻倆激動不已，而原來這場「起死回生」的離奇戲碼，竟是接生醫師在背後搞鬼。

綜合陸媒報導，厲姓夫婦當年生下大兒子後，不到一年妻子又懷上第2胎，由於第一胎是剖腹產，她懷胎6月時傷口竟裂開，當時醫師告知他們，要提前生下男嬰，否則便會胎死腹中，懷揣著忐忑不安的心，2人決定為了孩子賭一把。

大陸一名張姓男子(中)才剛出生就被抱給院長的親戚撫養，直至33歲才得知身世之謎開始尋親，今年5月終於成功尋獲親生父母。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名張姓男子(中)才剛出生就被抱給院長的親戚撫養，直至33歲才得知身世之謎開始尋親，今年5月終於成功尋獲親生父母。（圖／翻攝自微博）

妻子於1991年生下早產的小兒子，但卻被接生醫師告知，孩子在生產過程中不幸身亡，難以接受的夫妻倆就連孩子的最後一面也不敢見，承受喪子之痛數十年後，今年4月尋親志工突找上門，透露兒子可能還活在世上，不過仍需等候親子鑑定結果，直至5月中旬夫妻倆接獲警方來電，確認來自天津的張姓男子就是他們的親生兒子，一家人失散33年後終於團圓。

為何當年被宣判「夭折」的男嬰卻起死回生？張姓男子表示，養父於2年前過世後，80多歲的養母因擔心他往後沒人照顧，才決定告訴他身世之謎，「長大了才聽說，我當年是被手術室的醫生抱給了院長的親戚撫養，但是多年過去，具體的細節已經不得而知了」，去年10月他抱著姑且一試的心態踏上尋親之路，沒想到大伯剛好在血庫留下血液樣本，這才循線聯絡上親生父母，幸運在短短7個月內尋獲至親。

延伸閱讀
娶差10歲老婆！嫩妻天天嗆「老猴吃嫩草」出手揍人：出去給車撞　尪傻了
中年媽在家愛穿蕾絲內褲…兒子看光光崩潰　驚爆「常咬我○○叫起床」
媽媽太強勢　害兄妹「年過40未娶未嫁」…他歎：寧願不結婚

ET快訊
日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在找證據」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

可樂成化骨水！35歲男當水喝骨質如8旬翁　一咳嗽「腿骨斷了」　

夭折兒死亡33年「離奇復活」！一家團圓痛哭　竟是接生醫搞的鬼

國台辦批評賴「戰爭推手」　陸委會：非理性言論「深表遺憾」

35歲男咳嗽「把腿咳斷」！大腿骨變成2截痛到送醫

近16萬人觀看！大媽自稱「神婆」會算命　直播吹仙氣治病慘了

愛沙尼亞疑「中國船切斷海底電纜」　北京：正依法審查

SK海力士中國籍員工「盜取晶片技術給華為」　遭韓國起訴

日本水產止步之際　「俄羅斯螃蟹」橫渡中國市場

「交警女神」甜美喊話提醒違停車輛　網直呼：比開罰單有用

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

可樂成化骨水！35歲男當水喝骨質如8旬翁　一咳嗽「腿骨斷了」　

夭折兒死亡33年「離奇復活」！一家團圓痛哭　竟是接生醫搞的鬼

國台辦批評賴「戰爭推手」　陸委會：非理性言論「深表遺憾」

35歲男咳嗽「把腿咳斷」！大腿骨變成2截痛到送醫

近16萬人觀看！大媽自稱「神婆」會算命　直播吹仙氣治病慘了

愛沙尼亞疑「中國船切斷海底電纜」　北京：正依法審查

SK海力士中國籍員工「盜取晶片技術給華為」　遭韓國起訴

日本水產止步之際　「俄羅斯螃蟹」橫渡中國市場

「交警女神」甜美喊話提醒違停車輛　網直呼：比開罰單有用

晴空匯大火「救不到高樓」？　專家揭關鍵：雲梯車不該是第一選擇

麟洋配首輪就「台灣內戰」　鏖戰3局晉級新加坡賽16強

通膨怪獸吃掉加薪　主計長：實質經常性薪資今年預估仍負數

營養師教吃出發光凍齡美肌！「5類食物」抗老防皺紋還改善乾燥暗沉

別當白目人！最晚幾點傳LINE「不算打擾」？　調查結果出爐

騎士檢查胎壓「被收10元」怒留1星負評　慘遭眾人一面倒洗臉

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

可樂成化骨水！35歲男當水喝骨質如8旬翁　一咳嗽「腿骨斷了」　

情侶吵架千萬別犯「5大禁忌」！動不動提分手、愛翻舊帳最惹人厭

醫師錯把睪丸扭轉當烙賽　15歲少年蛋疼2度被誤診慘遭切除

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

大陸熱門新聞

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

21歲妹失蹤1個月找到剩屍塊！頭埋山上身體拋海

35歲男咳嗽「腿斷了」！大腿骨變2截

天津「殭屍工業園」遭踢爆 投資59億...現況「100多座爛尾樓」

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

爺替孫女取名「艾孝」！工作人員輸錯字　全家人讚翻

夭折兒死亡33年「離奇復活」　一家團圓痛哭

可樂成化骨水！35歲男當水喝骨質如8旬翁　一咳嗽「腿骨斷了」　

福寶回中國爆打黑工接客！粉絲見外流照氣瘋

超甜「警花」提醒違停車　網：比開罰單有用

大媽自稱「神婆」會算命　直播吹仙氣治病慘了

金價暴漲！陸國內買力下降…老闆：想關店了

秦皇島突傳「爆炸巨響」！居民嚇壞上街

愛沙尼亞疑陸船切斷海底電纜　北京：依法審查

更多熱門

相關新聞

「虎鯨撞船」不是在攻擊　專家曝背後原因

「虎鯨撞船」不是在攻擊　專家曝背後原因

歐洲海域虎鯨撞擊遊船的事件層出不窮，常會使得船隻劇烈晃動，甚至讓船體破裂進水、翻覆，而這也讓海洋學家十分好奇，究竟虎鯨是出於什麼動機才想對遊艇「惡作劇」。不過，經由多年的研究，專家們發現，虎鯨單純只是精力旺盛，想做些好玩的事，而不是要攻擊人類。

最年輕鋼鐵人！5歲男童裝仿生義肢超嗨

最年輕鋼鐵人！5歲男童裝仿生義肢超嗨

媽愛穿「蕾絲內褲」在家晃！兒子反感快崩潰

媽愛穿「蕾絲內褲」在家晃！兒子反感快崩潰

狗狗狂乾咳！醫「1句話」飼主超自責

狗狗狂乾咳！醫「1句話」飼主超自責

娶小10歲老婆！嫩妻嗆他「老猴吃嫩草」出手揍人

娶小10歲老婆！嫩妻嗆他「老猴吃嫩草」出手揍人

關鍵字：

周刊王夭折接生

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

黃仁勳帶張忠謀、林百里赴寧夏夜市！吃蚵仔煎

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

日網紅亂爆星野源不倫　還在找證據

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

追打五月天！她列演唱會收益：捐8000萬很多嗎

反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面