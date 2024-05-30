夭折兒死亡33年「離奇復活」！一家團圓痛哭　竟是接生醫搞的鬼

▲承受喪子之痛數十年的厲母，終於放下心中遺憾與孩子再續母子情。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江溫州永嘉縣一對厲姓夫婦於1991年迎來二寶，怎料醫生卻告知男嬰出生後便已夭折，悲痛的夫妻倆甚至連孩子的最後一面都沒見到，直至今年4月夫妻倆意外得知，一名來自天津的33歲張姓男子就是當年那個「無緣的孩子」，失而復得的喜悅讓夫妻倆激動不已，而原來這場「起死回生」的離奇戲碼，竟是接生醫師在背後搞鬼。

綜合陸媒報導，厲姓夫婦當年生下大兒子後，不到一年妻子又懷上第2胎，由於第一胎是剖腹產，她懷胎6月時傷口竟裂開，當時醫師告知他們，要提前生下男嬰，否則便會胎死腹中，懷揣著忐忑不安的心，2人決定為了孩子賭一把。

▲大陸一名張姓男子(中)才剛出生就被抱給院長的親戚撫養，直至33歲才得知身世之謎開始尋親，今年5月終於成功尋獲親生父母。（圖／翻攝自微博）

妻子於1991年生下早產的小兒子，但卻被接生醫師告知，孩子在生產過程中不幸身亡，難以接受的夫妻倆就連孩子的最後一面也不敢見，承受喪子之痛數十年後，今年4月尋親志工突找上門，透露兒子可能還活在世上，不過仍需等候親子鑑定結果，直至5月中旬夫妻倆接獲警方來電，確認來自天津的張姓男子就是他們的親生兒子，一家人失散33年後終於團圓。

為何當年被宣判「夭折」的男嬰卻起死回生？張姓男子表示，養父於2年前過世後，80多歲的養母因擔心他往後沒人照顧，才決定告訴他身世之謎，「長大了才聽說，我當年是被手術室的醫生抱給了院長的親戚撫養，但是多年過去，具體的細節已經不得而知了」，去年10月他抱著姑且一試的心態踏上尋親之路，沒想到大伯剛好在血庫留下血液樣本，這才循線聯絡上親生父母，幸運在短短7個月內尋獲至親。

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