媽愛穿「蕾絲內褲」在家晃！兒子反感快崩潰：常咬我○○叫起床

▲男大生抱怨媽媽喜歡在家只穿情趣內衣褲，完全不怕被看到私密部位。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

雖然都是家人，但還是應該彼此尊重。一名男大生無奈表示，媽媽喜歡在家穿情趣內衣褲，害他都會不小心看到「若隱若現的下體」，雖然也曾和媽媽反應，但總是被回「有什麼好在意的」，讓他不知該如何是好。

原PO在Dcard以「家人在家喜歡穿情趣內衣怎麼辦」為題發文，表示媽媽接近更年期，好像面臨所謂的中年危機，在家總是穿著非常透的蕾絲內褲，「也不知道是要穿給誰看…」。他身為兒子加上是同志，感到百分之兩百的困擾，就算反應也沒用，媽媽只會回答：「我生你養你一起洗澡長大的，你哪個地方沒看過，有什麼好在意的」。

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原PO不好意思告訴媽媽，但其實只要看到對方私密處，就算只是視角擦過都覺得反感，精神非常痛苦，希望至少穿件褲子。他明白成年人有在家想穿什麼衣服的自由，也懂女人穿喜歡的衣服就是快樂的泉源，卻總是要提心吊膽，在客廳喝水或滑手機，三不五時要擔心媽媽內褲裡的東西從他眼前晃過。

原PO詢問過姊姊，但對方不反對，認為「她爽就讓她穿」，而爸爸平常都在工作，基本上不在家，他雖然在外面租屋，不過總是要回家，為此十分困擾。

貼文曝光後，引來網友討論，不少人建議：「跟她溝通、跟其他家人說、搬出去」、「搬出去啊」、「你只能減少回家」、「是從以前就這樣，還是突然有這種行為？如果是後者，要考慮看醫生喔」。

▲原PO表示，媽媽會很用力咬他的胸部叫他起床。（圖／翻攝自Dcard）

不只如此，原PO更驚爆，媽媽有段時間叫他起床的方式很誇張，會很用力咬他的胸部，說是在和他玩，直到他有一次大爆炸，這樣的狀況才收斂一點。這番經歷讓網友都傻眼，直呼：「這個也太扯了吧…媽媽這樣對小孩好噁心」、「這不是正常的行為，你媽有問題，正常家人之間不會做這種事」、「我看了什麼…太誇張了吧…」。

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