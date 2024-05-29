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最年輕鋼鐵人！紐約5歲男童天生沒左手　裝仿生義肢超開心

男童獲得了「英雄臂」仿生義肢，化身為漫威英雄「鋼鐵人」。（圖／翻攝自YouTube／SWNS）

▲男童獲得了「英雄臂」仿生義肢，化身為漫威英雄「鋼鐵人」。（圖／翻攝自YouTube／SWNS）

圖文／CTWANT

美國紐約5歲男童喬丹（Jordan Marotta）出生時就缺少了左手，而他近日收到來自英國專業技術製作而成的仿生義肢，瞬間化身成漫威英雄「鋼鐵人」，也是世界上獲得「多點抓握仿生手」最年輕的人。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，英國義肢製造商Open Bionics藉由3D列印技術，打造名為「英雄臂」（Hero Arm）的仿生義肢，利用肌電感應器來檢測手臂收縮，並提供直覺性的手部動作，依靠充電電池，每次充電後可運作約14小時。

5歲的喬丹在5月22日收到這款新義肢，造型模仿他最喜歡的超級英雄，因此當喬丹戴上時，瞬間就提高了自信心，覺得自己就像是真正的超級英雄一樣，而他不僅能夠靈活進行抓握，也能騎著滑板到處滑行，開心地在學校向同學們展示。

喬丹母親艾許莉（Ashley Marotta）提到，她先前一直有在臉書上關注Open Bionics，起初接洽時，公司認喬丹年紀還太小，直到雙方在紐約診所會面，才讓兒子成功能客製化義肢。據了解，此前最年輕的「多點抓握仿生手」使用者為6歲。

報導指出，由於Open Bionics與華特迪士尼公司長期合作，成為全球唯一一家能夠生產漫威、迪士尼電影角色之仿生手臂的公司，該公司也在烏克蘭、德國等地為截肢者安裝「英雄臂」。

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