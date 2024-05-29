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娶小10歲老婆！嫩妻嗆他「老猴吃嫩草」出手揍人：出去給車撞

人夫考慮要離婚。（示意圖／pexels）

▲人夫受不了老婆言語傷人，考慮要離婚。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

夫妻吵架難免，但如果講話太惡毒，甚至動手，就有些太過分。一名人夫淚訴，老婆罵人很難聽，動不動吵離婚，還會動手打人，讓他開始懷疑「這段婚姻還有走下去的必要嗎」。

人夫在Dcard以「老婆說話都很傷人、這段婚姻能走下去嗎」為題發文，表示交往5年和老婆結婚，因為年紀差10歲，老婆常覺得是他賺到了，所以時不時拿出來說嘴，甚至開玩笑「老猴吃嫩草」，說什麼她有很多人追；人夫透露，因為沒小孩，所以常常帶老婆出國玩，有空就國內旅遊，家裡的開銷也幾乎由自己支付，而老婆總認為因為他是男生，做這些是理所當然的。

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人夫提到，由於工作量大，壓力也大，下班只想放空，家務做得少，老婆因此覺得不平衡，常會把事情放限動，生氣起來罵人也很難聽，像是「智障」、「怎不去死一死」、「出去給車撞」、「你哥就是跟你一樣才會離婚」，甚至三番兩次把離婚協議書拿出來，要他簽名，動不動就吵離婚，還會動手打人。

人夫崩潰表示，近日只是因為合照沒拍好，就被罵到臭頭，還戳他考績被刷掉的事情，「她知道你哪痛，吵架時就專找痛處鑽，請問這段婚姻還要走下去嗎？我在市場上還有行情嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「她下次再拿離婚書出來，你二話不說直接簽字，她就會怕了」、「雖然有點白目，但父母雙亡是優點，缺點就是離過婚」、「現在離婚率非常高，有離過婚真的已經不是什麼很丟臉的事」、「下次她說她還很多人追時，順勢說那就追吧，你不要了」。

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