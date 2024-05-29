徐巧芯也反傅崐萁！　堅持「賴清德國情報告須回答立委提問」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與傅崐萁不同調藍委又+1　徐巧芯：賴清德國情報告必須回答立委

▲▼徐巧芯 聯訪 說明與邱議瑩衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）拜會立法院國民黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統來立法院國情報告，只說不答也尊重，國民黨立委楊瓊瓔對此嗆聲，如果賴只說不答，那跟他再做一次總統就職演說有什麼不一樣？同黨藍委徐巧芯晚間也發聲，要求賴清德總統必須回答立法委員的提問，因為立法院不是總統的秀場，是他得在這裡回應民意的所在。

立院昨才三讀通過藍白所提國會改革版本條文，要求總統定期至立院報告並即時回答，傅崐萁今日卻稱，不管即問即答、一問一答、統問統答還是只說不答，都尊重賴清德意願。不僅民進黨團總召柯建銘受訪時坦言難以理解，現在已經三讀通過，黨團也準備要提釋憲，卻又說報告就好，但法案已經出門了，是知道會輸先投降嗎？同黨藍委也表示不滿。

除了楊瓊瓔下午發聲明稿直言，三讀通過的「立法院職權行使法修正案」，明定總統到立法院國情報告常態化，且對於立委口頭提問，總統應依序即時回答，這項立法精神，就是要總統有意義的回答人民疑問，因為有回答，才是真正尊重人民。徐巧芯晚間也在臉書發聲，既然《立法院職權行使法修正案》已經（相當艱辛的）通過了，即便行政院提出覆議，以目前藍白共同合作推動該法而言，也沒有問題。覆議過關後就應該施行。民進黨要推釋憲也是之後的事。

徐巧芯進一步強調，再加上賴清德總統選前就說願意來立法院進行國情咨文報告，我們應該要主張以修正案當中的「即問即答」，要求賴清德總統必須回答立法委員的提問，因為立法院不是總統的秀場，是他得在這裡回應民意的所在。

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國民黨傅崐萁徐巧芯賴清德

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