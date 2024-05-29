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大陸 大陸焦點 特派現場

天津「殭屍工業園」遭踢爆　投資59億...現況「100多座爛尾樓」

▲天津濱海新區的夏翔化工管材物流中心成「殭屍工業園」，100多棟樓爛尾。（圖／翻攝央視）

▲天津夏翔化工管材物流中心成「殭屍工業園」，100多座樓房爛尾。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年在經濟飛速發展下，多地投入大筆資金陸續興建「產業園區」、「工業園區」，一方面招商引資刺激經濟，另一方面也可以達成領導交付的「階段性任務」。不過，位於天津濱海新區的夏翔化工管材物流中心（濱港建材城）卻被媒體踢爆，一眼望去成排成棟的建築，卻是自2011年8月建設至今仍未竣工，100多座爛尾樓「靜靜地躺平中」。

▲天津濱海新區的夏翔化工管材物流中心成「殭屍工業園」，100多棟樓爛尾。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，該項目曾以「濱海廈翔國際物流中心」的名義對外宣傳，「計劃總投資13億元人民幣（約59億元新台幣），建成集採購、倉儲、交易結算為一體的現代物流集散基地。」當地媒體稱，中心最終將吸引各類商戶近1000家，年銷售額有望達到200億元（人民幣，下同）。」整整十年過去，園區既無商戶入駐，更未建設完工。

根據天津市國有建設用地使用權出讓的合約記載，該宗地的出讓年期為50年，用途為「倉儲」，預定2011年7月28日起12個月內開工建設，在2016年7月28日前竣工。然而，該園區現狀卻是，無人施工，人去樓空，爛尾多年。

天津市規劃和自然資源局濱海新區分局總工程師李勇表示，逾期了，現在沒人去管這事，從2016年7月28日到現在都沒有監管，「應該是主動管，土地供應完之後的管理應該是我局的職責，我認為就是沒有嚴格履職，忽略這事了。」

▲天津濱海新區的夏翔化工管材物流中心成「殭屍工業園」，100多棟樓爛尾。（圖／翻攝央視）

據了解，開發商夏翔公司瀕臨破產，土地已被查封，進入破產清算程序後，曾經投資購買「商鋪」的人被列為債權人，部分購買者獲悉後，堅決不同意按債權人處理，多次要求政府對其購買的房屋進行確權。

開發商廈翔公司認為，政府扶持政策不能有效落實，金融機構及合作單位持觀望態度，導致企業資金鏈斷裂，且發生金融訴訟，「後續施工單位停工，註冊商戶紛紛註銷，一系列原因導致項目停滯至今。」

專家分析，曾為炙手可熱的國有建設用地卻成為「燙手山芋」，開發項目停滯後，開發商在申報過程中還衍生出新的問題，天津市規自局濱海新區分局和天津經濟技術開發區規自局就規劃驗收工作存在爭議，均不受理相關手續申報，成為後續工作無法進行的「最後一根稻草」，該工業園區也成為「名副其實」的「殭屍工業園」。

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