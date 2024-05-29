苗栗前縣長徐耀昌被控圖利棄土商　逆轉「連莊」2度獲判無罪

▲前苗栗縣長徐耀昌涉及頭份棄土案件，更一審再獲判無罪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

前苗栗縣長徐耀昌遭檢方指控，於1998年擔任苗栗縣頭份鎮長時，辦理頭份垃圾場案涉嫌違法核發棄土證明以圖利棄土業者。一審將徐耀昌判刑9年，但二審改判無罪。案經最高法院撤銷發回後，高等法院更一審29日再度判決徐耀昌無罪。可上訴。

檢方起訴指出，徐耀昌在1998年間擔任苗栗縣頭份鎮長，他明知縣市政府要求地方政府不得收受外縣市的棄土，但卻與時任鎮公所秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將外縣市棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬餘元，檢方依照違反《貪污治罪條例》「圖利罪」的規定，對徐耀昌等20多人提起公訴。

一審台北地方法院歷經12年審理後，2013年7月間依照「圖利罪」將徐耀昌重判有期徒刑9年、褫奪公權6年。但案件上訴二審，高院歷時6年審理，2019年8月間卻做出逆轉判決，改以查無實證為由，判決徐耀昌無罪。由於依照《地方制度法》規定，徐耀昌若一二審均被依照貪污罪判刑，就會被剝奪縣長職務，因此二審改判他無罪後，徐耀昌暫時保住縣長寶座。

徐耀昌二審獲判無罪後接受媒體訪問，他強調，「圖利與為民服務，僅一線之隔。」他更批評一審有罪判決根本就是烏龍判決。但他並未高興太久，最高法院2020年11月間就將無罪判決撤銷，發回高等法院更審。

高院更一審歷時3年半審理，29日作出判決。更一審指出，並未查出徐耀昌有任何收受賄賂的對價行為。此外，更一審也指出，頭份鎮公所因預算所限，舊廣興垃圾場長期以來無法確實做好覆土工作，數度引發民眾抗爭，亟需引進土方；因此，徐耀昌批示無償獲得另一合格新土源，並無裁量逾越或濫用情事。

另外，更一審強調，環保署、苗栗縣政府1997年間訂頒相關的函令中，亦未禁止垃圾場使用營建廢棄土作為覆土之用；所以陳寬昌簽辦、徐耀昌批示同意垃圾場使用廠商無償提供之土方，不見得就是圖利行為。最後更一審仍判決徐耀昌無罪。